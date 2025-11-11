IMPORTANT PENTRU PĂRINȚI!!! Continuă înscrierile la Centrul de zi pentru copii de pe Ostrovului

Primăria Municipiului Satu Mare sprijină familiile vulnerabile prin servicii educaționale și sociale dedicate copiilor între 6 și 15 ani

Primăria Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare, anunță continuarea înscrierilor la Centrul de zi pentru copii de pe strada Ostrovului. Programul este adresat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, proveniți din familii aflate în situații vulnerabile.

Sprijin pentru prevenirea abandonului școlar și familial

Centrul de zi are ca obiectiv principal prevenirea abandonului familial, instituționalizării și abandonului școlar, oferind copiilor sprijin educațional, consiliere și activități recreative într-un mediu sigur și prietenos.

Prin activitățile sale, centrul contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, consolidarea legăturilor familiale și crearea unui cadru de învățare și socializare pozitiv, esențial pentru viitorul celor mici.

Acces și informații utile pentru părinți

Părinții interesați pot obține informații suplimentare și pot depune cererile de înscriere la sediul centrului, situat pe strada Uzinei nr. 28.

📞 Telefon de contact: 0771 202 514