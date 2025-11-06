IMPORTANT. Vin banii pentru angajații DASPC, dar nu toți!!!

Guvernul alocă bani de urgență pentru DGASPC-uri » Satu Mare primește aproape 6 milioane de lei, suficienți doar pentru o lună și jumătate

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, o alocare de aproximativ 320 de milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară, destinată acoperirii cheltuielilor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din întreaga țară.

Decizia vine pe fondul unei crize acute de finanțare, după ce numeroase autorități locale au rămas fără fonduri pentru plata salariilor angajaților și a cheltuielilor curente.

Aproape 6 milioane de lei pentru Satu Mare — bani pentru doar o lună și jumătate

Județul Satu Mare va primi 5,975 milioane de lei, sumă care, potrivit estimărilor guvernamentale, acoperă cheltuielile DGASPC doar pentru o perioadă de o lună și jumătate.

Cele mai consistente alocări au fost direcționate către județele Iași (17,5 milioane lei), Vaslui (17,2 milioane lei) și Bacău (14,2 milioane lei).

„Această sumă de 319,5 milioane de lei ar trebui să acopere cheltuielile DGASPC timp de o lună și jumătate, iar pentru diferența rămasă până la finalul anului, Consiliile Județene trebuie să găsească resurse proprii. Ministerul Finanțelor a modificat legislația astfel încât este posibilă mutarea oricărei sume necheltuite din buget, inclusiv din anii precedenți, pentru plata acestor cheltuieli”, a explicat Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Salarii restante și presiune pe autoritățile locale

În județul Satu Mare, peste 800 de angajați ai DGASPC sunt afectați de întârzieri la plata salariilor, care nu ar mai fi fost achitate din luna septembrie, potrivit unei informări transmise de Consiliul Județean Satu Mare.

Deși fondurile guvernamentale asigură o gură de oxigen temporară, problema de fond rămâne nerezolvată. După epuizarea acestor sume, Consiliile Județene vor trebui să identifice din surse proprii restul banilor necesari pentru plata integrală a salariilor până la finalul anului.

Această situație readuce în atenție dependența structurală a serviciilor sociale de deciziile bugetare centrale, dar și vulnerabilitatea unui sistem esențial, care deservește zilnic mii de beneficiari — copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și familii aflate în dificultate.