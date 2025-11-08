In memoriam Teodor Curpaș – cinci ani fără un om care a iubit Sătmarul cu toată inima

Azi, 8 noiembrie, se împlinesc cinci ani de când Sătmarul a pierdut nu doar o mare personalitate, ci și un om de o noblețe rară: profesorul Teodor Curpaș.

Cinci ani de dor, cinci ani în care am învățat că absența unui om adevărat nu se măsoară în timp, ci în golul pe care îl lasă în sufletele celor care l-au cunoscut.

Profesorul Teodor Curpaș a fost, înainte de toate, un model de dascăl. A format generații întregi de sătmăreni, insuflându-le nu doar cunoștințe, ci și respect, modestie și dragoste pentru oameni și pentru locul natal.

În calitate de președinte al FC Olimpia Satu Mare, a trăit cu pasiune fiecare meci, fiecare victorie, fiecare vis dus până la capăt. Sub îndrumarea sa, echipa a cunoscut gloria promovării pe prima scenă a fotbalului românesc – un moment de mândrie care a rămas întipărit în memoria tuturor celor care iubesc culorile galben-albastre.

Dar dincolo de tribună și de catedră, omul Teodor Curpaș strălucea prin blândețea, echilibrul și bunătatea lui. În redacția Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest, era omul care nu ridica tonul, dar ridica moralul. Cel care nu căuta recunoaștere, dar oferea inspirație. Cu vocea sa caldă și sfatul său prietenesc, reușea mereu să aducă liniște și încredere.

A fost mereu în prima linie a campaniilor umanitare, cu discreție și cu inimă mare. Niciodată pentru imagine, întotdeauna pentru oameni.

Astăzi, cei care i-au fost colegi, elevi sau prieteni îl poartă în suflet cu recunoștință eternă. Pentru noi, profesorul Teodor Curpaș nu a plecat cu adevărat. El trăiește în fiecare gest bun, în fiecare tânăr care i-a urmat exemplul, în fiecare amintire care încă ne umezește ochii.

Dumnezeu să-i dăruiască odihna veșnică, iar nouă, celor rămași, puterea de a nu-l uita niciodată.

Cu profund respect și dor,

Colectivul Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest