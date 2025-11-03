INFRACȚIUNI ÎN TRAFIC. Weekend periculos pe șoselele din Satu Mare: patru șoferi prinși băuți sau fără permis

Polițiștii sătmăreni au depistat, în doar 24 de ore, trei conducători auto sub influența alcoolului și unul care avea dreptul de a conduce suspendat

În prima zi a lunii noiembrie și în dimineața zilei următoare, polițiștii din județul Satu Mare au desfășurat acțiuni de supraveghere și control al traficului rutier, în urma cărora au fost depistați mai mulți conducători auto care au încălcat grav legislația. Trei dintre aceștia se aflau sub influența băuturilor alcoolice, iar unul avea permisul suspendat. Toate cazurile fac acum obiectul unor dosare penale.

Șofer din Cluj, oprit băut la Viile Satu Mare

La data de 1 noiembrie, în jurul orei 09:25, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, aflați în misiune pe strada Drumeților din localitatea Viile Satu Mare, au oprit un autoturism condus de un bărbat de 65 de ani, din județul Cluj.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 1.08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Tășnădean depistat cu 0.90 mg/l alcool în aerul expirat

În aceeași zi, la ora 23:13, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tășnad au oprit pe DJ 108L, în localitatea Cig, un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani, din Tășnad.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0.90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, oamenii legii efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Fără permis, dar la volan – oprit la Vama

Tot pe 1 noiembrie, în jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, aflați în serviciu în localitatea Vama, au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din Bixad.

Verificările au arătat că șoferul avea suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice.

În consecință, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Tânăr din Doba, prins băut la volan în Satu Mare

În dimineața zilei de 2 noiembrie, la ora 04:38, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit, pe DN 19, un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din localitatea Doba.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul s-a ales, de asemenea, cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Îngrijorare în trafic

Acțiunile polițiștilor sătmăreni confirmă, încă o dată, necesitatea controalelor preventive în trafic. În doar o zi și jumătate, patru șoferi au fost prinși băuți la volan sau fără permis, punând în pericol siguranța rutieră.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește conducătorilor auto că alcoolul și volanul nu se împacă niciodată, iar sancțiunile pentru astfel de fapte pot include pedeapsa cu închisoarea.