INFRASTRUCTURĂ Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare, un pas decisiv spre realizare

Proiectul de aproape 1 miliard de euro a primit aviz favorabil de la CNAIR

Proiectul Drumului Expres Satu Mare – Baia Mare a primit aviz favorabil din partea Companiei Naționale de Drumuri (CNAIR), a anunțat joi, 6 noiembrie, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din nord-vestul țării, care va contribui semnificativ la conectarea regiunii cu rețeaua de autostrăzi din Europa de Vest.

Un proiect „deblocat” după ani de stagnare

Drumul expres va avea o lungime de 59 de kilometri, o lățime a carosabilului de 14 metri, 35 de pasaje și 18 poduri, iar termenul de execuție este de 42 de luni, incluzând perioada de proiectare.

„Când am preluat acest proiect anul trecut, era blocat. De atunci am muncit pas cu pas pentru a obține toate avizele necesare, iar astăzi putem vorbi despre un traseu final pentru acest drum expres – parte din Autostrada Nordului, care va lega Suceava de granița cu Ungaria”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Investiție strategică de aproape un miliard de euro

Valoarea totală a investiției este estimată la aproape 1 miliard de euro, cu un cost mediu de 11,5 milioane de euro pe kilometru, la care se adaugă TVA, cheltuieli de expropriere și lucrări neprevăzute.

Punctul de pornire al Drumului Expres, kilometrul 0, va fi la ieșirea din municipiul Satu Mare, în zona de intersecție cu varianta de ocolire care duce spre granița cu Ungaria.

Următorii pași: de la Minister la Hotărâre de Guvern

După obținerea avizului CNAIR, proiectul urmează să fie avizat de Ministerul Transporturilor, apoi de Comitetul Interministerial, pentru ca, în final, să fie adoptată Hotărârea de Guvern — documentul care va permite lansarea procedurilor de finanțare și execuție.

„Avem ambiția ca, până la finalul acestui an, să depunem cererea de finanțare din fonduri europene pentru întreaga valoare a proiectului. Facem tot ce ține de noi pentru ca acest drum expres, care leagă Baia Mare de Satu Mare și, implicit, de rețeaua de autostrăzi a Europei de Vest, să devină realitate”, a transmis Zetea.

Legătură vitală pentru nordul țării

Drumul expres Satu Mare – Baia Mare este parte integrantă din Autostrada Nordului, proiect strategic care va asigura traversarea rutieră modernă a întregii regiuni de nord a României, de la Suceava până la granița cu Ungaria. Odată finalizat, acesta va contribui la dezvoltarea economică, turistică și logistică a întregii zone, oferind o legătură rapidă între Maramureș, Satu Mare și coridoarele europene de transport.