INFRASTRUCTURĂ Finalizarea lucrărilor de modernizare a rețelelor de apă și canalizare la Halmeu, Porumbești, Turulung și Turț

Apaserv: investiții europene pentru apă și apă uzată în aceast[ parte din județul Satu Mare

Apaserv Satu Mare a anunțat finalizarea lucrărilor de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată din localitățile Halmeu, Porumbești, Turulung și Turț, parte a unui amplu proiect de investiții finanțat prin fonduri europene.

Noua Stație de Epurare a Apelor Uzate din Turulung

Stația de Epurare a Apelor Uzate din Turulung, în valoare de 20.002.890 lei (fără TVA), este proiectată să deservească localitățile Turulung, Halmeu, Mesteacăn, Porumbești și Cidreag, pentru aproape 6.000 de locuitori.



Stația are o capacitate de tratare de 717,7 m³/zi și este echipată cu instalații și tehnologii moderne pentru epurarea apei uzate și tratarea nămolului.

Extinderea sistemului de apă și canalizare

Tot în cadrul proiectului, au fost finalizate lucrările de extindere a sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu și Turț și a sistemului de canalizare din clusterul Turulung și aglomerarea Turț, în valoare de 91.660.091,28 lei (fără TVA).

Lucrările includ:

Construirea conductei de aducțiune;

Extinderea rețelei de alimentare cu apă în Turț;

Construirea unei noi rețele de apă în Porumbești și Cidreag, pe o lungime totală de 37,4 km cu 1.270 de branșamente ;

Extinderea rețelei de canalizare în Turț și construirea unei noi rețele în Halmeu, Mesteacăn, Porumbești, Cidreag și Turulung, pe o lungime totală de 79,6 km cu 4.198 de racorduri ;

Construirea a 46 de stații de pompare pentru ape uzate, cu aproximativ 27,9 km de conductă sub presiune aferentă stațiilor.

Impact pentru comunitate

Prin finalizarea acestor lucrări, Apaserv Satu Mare face un pas important în modernizarea infrastructurii de utilități din județ, oferind servicii de apă și canalizare la standarde europene pentru mii de locuitori din mediul rural.