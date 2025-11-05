INVESTIGAȚIE Percheziții la Satu Mare, într-un dosar privind falsificarea studiilor medicale

Mai mulți medici sunt suspectați că au obținut ilegal recunoașterea titlurilor de medic specialist în România

Miercuri, procurorii și polițiștii au efectuat 14 percheziții pe raza mai multor județe din țară, inclusiv în Satu Mare, într-un dosar complex ce vizează suspiciuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii.

Potrivit spotmedia.ro și News.ro, ancheta are ca obiect recunoașterea frauduloasă a unor titluri de medic specialist, obținute în Republica Moldova.

Diplome suspecte de la Universitatea „Nicolae Testemițanu” din Chișinău

Conform informațiilor furnizate de Parchet, mai mulți medici ar fi solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând diplome care atestau finalizarea rezidențiatului în diverse specializări.

Printre domeniile vizate se numără medicina de urgență, ortodonția, chirurgia plastică, estetica și microchirurgia reconstructivă, imagistica medicală, chirurgia dento-alveolară și parodontologia.

Suspiciuni privind rezidențiate „fantomă”

Procurorii susțin că, în numeroase cazuri, există suspiciunea că studiile de rezidențiat nu s-au desfășurat în realitate, deși diplomele atestă contrariul.

„Rezidențiatul presupunea prezența fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare. În schimb, din datele obținute, aceștia se aflau în România, unde erau angajați și salarizați cu normă întreagă”, precizează anchetatorii.

Percheziții în opt județe, inclusiv în Satu Mare

Descinderile au loc în Argeș, Cluj, Ilfov, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vrancea și în municipiul București.

Ancheta se află în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dimensiunea exactă a rețelei și numărul de persoane implicate. Până la această oră, nu au fost comunicate date privind eventuale rețineri sau măsuri preventive.