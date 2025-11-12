MAGIE Ajutoarele lui Moș Crăciun readuc speranța în sufletele copiilor din Satu Mare

Peste 900 de copii vulnerabili vor primi daruri prin cea de-a IX-a ediție a proiectului caritabil al Asociației „Apel la Acțiune”

Pe 8 decembrie, spiridușii din județul Satu Mare pornesc din nou la drum într-o misiune magică: aceea de a aduce zâmbete și speranță copiilor vulnerabili. Asociația „Apel la Acțiune” dă startul celei de-a IX-a ediții a proiectului „Ajutoarele lui Moș Crăciun”, considerat cel mai amplu eveniment caritabil din județ. De aproape un deceniu, voluntarii asociației transformă visurile copiilor în realitate, oferindu-le daruri, afecțiune și, mai ales, certitudinea că nu sunt singuri.

Peste 900 de scrisori pline de visuri

Anul acesta, peste 900 de copii din centre de plasament și din familii cu situații dificile au trimis scrisori către Moș Crăciun. Dorințele lor – de la jucării și haine, până la mici bucurii care pentru alții par obișnuite – au fost preluate de spiridușii voluntari, care se pregătesc să le îndeplinească.

Pentru mulți dintre acești copii, cadoul primit prin proiect este singurul din tot anul. Un gest de iubire care aduce căldură și lumină acolo unde viața a fost adesea nedreaptă.

Fii și tu parte din poveste

Asociația „Apel la Acțiune” invită întreaga comunitate să se alăture acestei campanii. Oricine poate deveni „spiriduș” și poate aduce bucurie unui copil care îl așteaptă cu emoție și speranță.

💌 Cum poți ajuta:

Completează formularul disponibil aici pentru a primi o scrisoare scrisă de un copil și pentru a-i îndeplini dorințele de Crăciun.

O comunitate care face minuni

De la o ediție la alta, proiectul „Ajutoarele lui Moș Crăciun” a crescut datorită solidarității oamenilor care cred că fiecare copil merită să trăiască bucuria sărbătorilor. Este o lecție de umanitate și o dovadă că, atunci când comunitatea se unește, adevăratele minuni devin posibile.

Asociația „Apel la Acțiune” continuă să aducă Crăciunul mai aproape de inimile celor mici, iar fiecare gest de bunătate scrie o nouă pagină în această poveste despre dăruire și speranță.