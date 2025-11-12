MEDIU Sătmărenii pot preda gratuit aparatele electrice vechi pentru reciclare

Primăria Satu Mare organizează o nouă acțiune de colectare a deșeurilor electrice, vineri, 14 noiembrie 2025

În data de vineri, 14 noiembrie 2025, locuitorii municipiului Satu Mare sunt invitați să participe la o nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice, organizată de Primăria Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti, în parteneriat cu The Green Project și cu sprijinul OIREP Eco Positive.

Cum poți preda aparatele electrice?

Cetățenii pot solicita preluarea aparatelor electrice direct de la domiciliu, gratuit, prin două modalități simple:

apelând la numerele de telefon 0744 781 781 sau 0800 444 800 , de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00 ,

sau completând formularul online disponibil 24/7 pe platforma thegreenproject.ro/comanda.

După programare, o echipă specializată se va deplasa la adresa indicată pentru a colecta echipamentele vechi – de la televizoare și calculatoare, până la imprimante, radiouri, cabluri și alte aparate electrice.

Un gest mic, un impact mare

Acțiunea face parte din eforturile administrației locale de a promova reciclarea responsabilă și de a reduce poluarea provocată de deșeurile electrice.

Participarea cetățenilor contribuie la un oraș mai curat și mai prietenos cu mediul, fiecare aparat reciclat reprezentând un pas spre un Satu Mare mai verde.