MEMORIE Omagiu Cardinalului Iuliu Hossu la Muzeul Țării Oașului

Eveniment cultural și lansare de carte dedicate personalității celui care a rostit Actul Unirii de la 1 Decembrie 1918

Vineri, 14 noiembrie 2025, de la ora 17:00, Muzeul Țării Oașului – Galeria de Artă „Dr. Mihai Pop” va găzdui un eveniment de suflet, dedicat memoriei Cardinalului Iuliu Hossu, marele ierarh care la Alba Iulia, în 1918, a rostit cuvintele Actului Unirii, marcând pentru totdeauna istoria României moderne. Manifestarea se dorește a fi un moment de reflecție, omagiu și recunoștință față de un simbol al credinței, demnității și dăruirii pentru idealul național.

Un eveniment între istorie, cultură și spiritualitate

Întâlnirea de la Negrești-Oaș va reuni invitați de prestigiu din mediul academic, cultural și bisericesc, într-un dialog menit să readucă în atenția publicului moștenirea spirituală și morală lăsată de Cardinalul Hossu.

Programul evenimentului include o expoziție foto-documentară realizată cu sprijinul Muzeului Județean Satu Mare, dedicată personalității Cardinalului Iuliu Hossu și contextului istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Lansare de carte – o nouă perspectivă asupra istoriei Țării Oașului

Un moment special al serii va fi lansarea volumului semnat de profesorul dr. Ovidiu Mihai Hotca, o lucrare care aduce noi perspective asupra istoriei Țării Oașului în perioada 1940–1944. Cartea completează cu rigoare academică și sensibilitate locală imaginea unei regiuni aflate în plin tumult al istoriei.

Parteneriate și organizatori

Evenimentul este organizat de Episcopia Greco-Catolică de Maramureș și Protopopiatul Țara Oașului, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș, prin Casa Orășenească de Cultură, Muzeul Țării Oașului și Muzeul Județean Satu Mare.