Prezenți la datorie! Jandarmii sătmăreni vor fi prezenți atât la meciul Olimpiei, dar și la cel din Tășnad, asigurând un climat de ordine și siguranță publică.

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii sătmăreni vor fi prezenți la datorie pentru a asigura măsurile de ordine și siguranță publică la evenimentele sportive și cultural–artistice organizate pe raza județului Satu Mare, care vor reuni un număr mare de participanți.

Astfel, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, orașul Tășnad va găzdui, pe stadionul din localitate, partida de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre A.F.C. Unirea Tășnad și CS Lotus Băile Felix, începând cu ora 14:00.

În aceeiași zi pe stadionul „Olimpia Daniel Prodan” din municipiul Satu Mare, se va disputa meciul de fotbal din cadrul Ligii a II-a, dintre CSM Olimpia Satu Mare și ACS FC Bacău, începând cu ora 11:00.

Pentru buna desfășurare a acestor evenimente, jandarmii sătmăreni, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, vor fi prezenți în teren și vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

Recomandăm participanților să manifeste un comportament civilizat, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în fapte de natură să tulbure buna desfășurare a evenimentelor. Totodată, îi sfătuim pe cetățeni să acorde o atenție sporită bunurilor personale și să supravegheze copiii care îi însoțesc.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare reamintește că faptele de tulburare a ordinii și liniștii publice sau de manifestare a violenței, în special pe timpul competițiilor sportive, sunt sancționate conform legislației în vigoare.

Prin prezența noastră, dorim ca toate aceste manifestări să se desfășoare într-un cadru sigur, în care fiecare participant să se bucure de spectacolul sportiv sau cultural ales.