    Programul spectacolelor în luna NOIEMBRIE 2025

    𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟐 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞
    🕕19.00 ▶️ TNSM, Sala Mare
    𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐓𝐔𝐋 𝐑𝐎𝐋 𝐀𝐋 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐌𝐏𝐋𝐀̆𝐑𝐈𝐈 de Ion Băieșu, regia Dan Tudor
    𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 „𝑉𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑆𝑎𝑣𝑖𝑛𝑒𝑠𝑐𝑢”
    🎉 𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟗 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕19.00 ▶️ 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥 „𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐮 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐥𝐚” 𝐏𝐢𝐭𝐞𝐬̦𝐭𝐢
    𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮 „𝐋𝐢𝐯𝐢𝐮 𝐂𝐢𝐮𝐥𝐞𝐢”, 𝐞𝐝. 𝐚 𝐈𝐕-𝐚
    𝐍𝐔𝐍𝐓𝐀̆ 𝐈̂𝐍 𝐎𝐀𝐒̦ de Anca Munteanu, regia Cristian Ban
    💍 𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟏𝟔 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕19.00 ▶️ TNSM, Sala Studio
    𝐍𝐔𝐍𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐆𝐈𝐍𝐓 (𝐃𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐛𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐛𝐚̆𝐫𝐛𝐚𝐭 𝐚𝐬̦𝐞𝐳𝐚𝐭) de Gabriel Garcia Márquez, regia Andrei Mihalache
    𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓𝒂̆
    🔅 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢 𝟏𝟗 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕10.00 🕕 11.00 ▶️ TNSM, Sala Mare
    𝐎𝐌𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐙𝐀̆𝐏𝐀𝐃𝐀̆ 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐕𝐎𝐈𝐀 𝐒𝐀̆ 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐋𝐍𝐄𝐀𝐒𝐂𝐀̆ 𝐒𝐎𝐀𝐑𝐄𝐋𝐄 de Matei Vișniec, regia Tudor Dreve
    𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓𝒂̆
    𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 „𝑀𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑟𝑒𝑎” 𝑠̦𝑖 „𝐹𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑖 𝐺𝑟𝑖𝑚𝑚”
    🍃 𝐉𝐨𝐢 𝟐𝟎 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕17.00 ▶️ TNSM, Sala Mare
    𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐓𝐔𝐋 𝐑𝐎𝐋 𝐀𝐋 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐌𝐏𝐋𝐀̆𝐑𝐈𝐈 de Ion Băieșu, regia Dan Tudor
    𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 „𝑀𝑖ℎ𝑎𝑖 𝐸𝑚𝑖𝑛𝑒𝑠𝑐𝑢”
    🌖 𝐒𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆ 𝟐𝟐 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕19.00 ▶️ TNSM, Sala Studio
    𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜 𝐏𝐮𝐩𝐩𝐞𝐭, 𝐂𝐥𝐮𝐣 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐜𝐚
    𝐔𝐌𝐁𝐑𝐄 𝐓𝐈𝐏𝐀̆𝐑𝐈𝐓𝐄
    proiect 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑖𝑝𝑎̆𝑟𝑖𝑡𝑒 – 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑒 𝑃𝑎̆𝑝𝑢𝑠̦𝑖 𝑠̦𝑖 𝐴𝑐𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑒 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑐𝑎̆ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒 𝐴𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖
    𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍 𝒈𝒂̆𝒛𝒅𝒖𝒊𝒕
    🪄 𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟐𝟑 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕19.00 ▶️ TNSM, Sala Studio
    𝐔𝐍 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐂𝐎𝐋 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐙𝐀𝐓 cu 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐒̦𝐭𝐢𝐦
    𝑺𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍 𝒂𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓: 10 𝒂𝒏𝒊 𝒄𝒖 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝑺̦𝒕𝒊𝒎!
    🍃 𝐋𝐮𝐧𝐢 𝟐𝟒 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕17.00 ▶️ TNSM, Sala Mare
    𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐓𝐔𝐋 𝐑𝐎𝐋 𝐀𝐋 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐌𝐏𝐋𝐀̆𝐑𝐈𝐈 de Ion Băieșu, regia Dan Tudor
    𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 „𝐼𝑜𝑛 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑛𝑔𝑎̆”
    🔅 𝐌𝐚𝐫𝐭̦𝐢 𝟐𝟓 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕10.00 🕕 11.00 ▶️ TNSM, Sala Mare
    𝐎𝐌𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐙𝐀̆𝐏𝐀𝐃𝐀̆ 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐕𝐎𝐈𝐀 𝐒𝐀̆ 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐋𝐍𝐄𝐀𝐒𝐂𝐀̆ 𝐒𝐎𝐀𝐑𝐄𝐋𝐄 de Matei Vișniec, regia Tudor Dreve
    𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 „𝑃𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙” 𝑠̦𝑖 „𝑉𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒 𝐵𝑙𝑎𝑔𝑎”
    💍 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢 𝟐𝟔 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕19.00 ▶️ TNSM, Sala Studio
    𝐍𝐔𝐍𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐆𝐈𝐍𝐓 (𝐃𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐛𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐛𝐚̆𝐫𝐛𝐚𝐭 𝐚𝐬̦𝐞𝐳𝐚𝐭) de Gabriel Garcia Márquez, regia Andrei Mihalache
    🔅 𝐉𝐨𝐢 𝟐𝟕 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 | 𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢 𝟐𝟖 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕10.00 🕕 11.00 ▶️ 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐢
    𝐎𝐌𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐙𝐀̆𝐏𝐀𝐃𝐀̆ 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐕𝐎𝐈𝐀 𝐒𝐀̆ 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐋𝐍𝐄𝐀𝐒𝐂𝐀̆ 𝐒𝐎𝐀𝐑𝐄𝐋𝐄 de Matei Vișniec, regia Tudor Dreve
    ✨ 𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟑𝟎 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 🕕19.00 ▶️ TNSM, Sala Mare
    𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐚
    𝐃-𝐀𝐋𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐍𝐀𝐕𝐀𝐋𝐔𝐋𝐔𝐈 de I.L. Caragiale
    Regia, muzica originală și adaptarea textului: Vlad Trifaș
    𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍 𝒈𝒂̆𝒛𝒅𝒖𝒊𝒕 (𝒓𝒆𝒄𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕 14 +)
    ℹ️ Informații și bilete:
    Agenția teatrală, str. Horea nr. 6
    📞 0261712106 | 0786538580
    E-mail: agentie.teatruldenord@gmail.com

