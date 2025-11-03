Programul spectacolelor în luna NOIEMBRIE 2025

𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟐 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞
19.00 TNSM, Sala Mare
𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐓𝐔𝐋 𝐑𝐎𝐋 𝐀𝐋 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐌𝐏𝐋𝐀̆𝐑𝐈𝐈 de Ion Băieșu, regia Dan Tudor
𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 „𝑉𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑆𝑎𝑣𝑖𝑛𝑒𝑠𝑐𝑢”
𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟗 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 19.00 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥 „𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐮 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐥𝐚” 𝐏𝐢𝐭𝐞𝐬̦𝐭𝐢
𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮 „𝐋𝐢𝐯𝐢𝐮 𝐂𝐢𝐮𝐥𝐞𝐢”, 𝐞𝐝. 𝐚 𝐈𝐕-𝐚
𝐍𝐔𝐍𝐓𝐀̆ 𝐈̂𝐍 𝐎𝐀𝐒̦ de Anca Munteanu, regia Cristian Ban
𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟏𝟔 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 19.00 TNSM, Sala Studio
𝐍𝐔𝐍𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐆𝐈𝐍𝐓 (𝐃𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐛𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐛𝐚̆𝐫𝐛𝐚𝐭 𝐚𝐬̦𝐞𝐳𝐚𝐭) de Gabriel Garcia Márquez, regia Andrei Mihalache
𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓𝒂̆
𝐌𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢 𝟏𝟗 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 10.00 11.00 TNSM, Sala Mare
𝐎𝐌𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐙𝐀̆𝐏𝐀𝐃𝐀̆ 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐕𝐎𝐈𝐀 𝐒𝐀̆ 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐋𝐍𝐄𝐀𝐒𝐂𝐀̆ 𝐒𝐎𝐀𝐑𝐄𝐋𝐄 de Matei Vișniec, regia Tudor Dreve
𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓𝒂̆
𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 „𝑀𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑟𝑒𝑎” 𝑠̦𝑖 „𝐹𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑖 𝐺𝑟𝑖𝑚𝑚”
𝐉𝐨𝐢 𝟐𝟎 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 17.00 TNSM, Sala Mare
𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐓𝐔𝐋 𝐑𝐎𝐋 𝐀𝐋 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐌𝐏𝐋𝐀̆𝐑𝐈𝐈 de Ion Băieșu, regia Dan Tudor
𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 „𝑀𝑖ℎ𝑎𝑖 𝐸𝑚𝑖𝑛𝑒𝑠𝑐𝑢”
𝐒𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆ 𝟐𝟐 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 19.00 TNSM, Sala Studio
𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜 𝐏𝐮𝐩𝐩𝐞𝐭, 𝐂𝐥𝐮𝐣 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐜𝐚
𝐔𝐌𝐁𝐑𝐄 𝐓𝐈𝐏𝐀̆𝐑𝐈𝐓𝐄
proiect 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑖𝑝𝑎̆𝑟𝑖𝑡𝑒 – 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑒 𝑃𝑎̆𝑝𝑢𝑠̦𝑖 𝑠̦𝑖 𝐴𝑐𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑒 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑐𝑎̆ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒 𝐴𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖
𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍 𝒈𝒂̆𝒛𝒅𝒖𝒊𝒕
𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟐𝟑 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 19.00 TNSM, Sala Studio
𝐔𝐍 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐂𝐎𝐋 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐙𝐀𝐓 cu 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐒̦𝐭𝐢𝐦
𝑺𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍 𝒂𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓: 10 𝒂𝒏𝒊 𝒄𝒖 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝑺̦𝒕𝒊𝒎!
𝐋𝐮𝐧𝐢 𝟐𝟒 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 17.00 TNSM, Sala Mare
𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐓𝐔𝐋 𝐑𝐎𝐋 𝐀𝐋 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐌𝐏𝐋𝐀̆𝐑𝐈𝐈 de Ion Băieșu, regia Dan Tudor
𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 „𝐼𝑜𝑛 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑛𝑔𝑎̆”
𝐌𝐚𝐫𝐭̦𝐢 𝟐𝟓 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 10.00 11.00 TNSM, Sala Mare
𝐎𝐌𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐙𝐀̆𝐏𝐀𝐃𝐀̆ 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐕𝐎𝐈𝐀 𝐒𝐀̆ 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐋𝐍𝐄𝐀𝐒𝐂𝐀̆ 𝐒𝐎𝐀𝐑𝐄𝐋𝐄 de Matei Vișniec, regia Tudor Dreve
𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 „𝑃𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙” 𝑠̦𝑖 „𝑉𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒 𝐵𝑙𝑎𝑔𝑎”
𝐌𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢 𝟐𝟔 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 19.00 TNSM, Sala Studio
𝐍𝐔𝐍𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐆𝐈𝐍𝐓 (𝐃𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐛𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐛𝐚̆𝐫𝐛𝐚𝐭 𝐚𝐬̦𝐞𝐳𝐚𝐭) de Gabriel Garcia Márquez, regia Andrei Mihalache
𝐉𝐨𝐢 𝟐𝟕 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 | 𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢 𝟐𝟖 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 10.00 11.00 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐢
𝐎𝐌𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐙𝐀̆𝐏𝐀𝐃𝐀̆ 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐕𝐎𝐈𝐀 𝐒𝐀̆ 𝐈̂𝐍𝐓𝐀̂𝐋𝐍𝐄𝐀𝐒𝐂𝐀̆ 𝐒𝐎𝐀𝐑𝐄𝐋𝐄 de Matei Vișniec, regia Tudor Dreve
𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝟑𝟎 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 19.00 TNSM, Sala Mare
𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐚
𝐃-𝐀𝐋𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐍𝐀𝐕𝐀𝐋𝐔𝐋𝐔𝐈 de I.L. Caragiale
Regia, muzica originală și adaptarea textului: Vlad Trifaș
𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍 𝒈𝒂̆𝒛𝒅𝒖𝒊𝒕 (𝒓𝒆𝒄𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕 14 +)
Informații și bilete:
Agenția teatrală, str. Horea nr. 6
0261712106 | 0786538580
Bilete online: https://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201
E-mail: agentie.teatruldenord@gmail.com