REFORMĂ Primăriile din Satu Mare, între ciocan și nicovală: concedieri sau reducere de salarii

Planul Coaliției de guvernare privind reforma administrației pune presiune pe autoritățile locale: pentru a respecta noile norme bugetare, fiecare primărie trebuie să decidă dacă taie din personal sau ajustează veniturile angajaților.

Reduceri de cheltuieli obligatorii în administrația locală

Liderii Coaliției de guvernare — PSD, PNL, USR și UDMR — au ajuns la un acord privind reforma administrației publice, care prevede o reducere a cheltuielilor de personal cu 10% începând cu anul 2026. Măsura vizează atât administrația centrală, cât și pe cea locală, iar economia totală estimată la buget este de 1,7 miliarde de lei.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că această reducere se va face diferențiat, în funcție de structura și nevoile fiecărui UAT.

Satu Mare: analiză post cu post în primării

Pentru primăriile din județul Satu Mare, reforma se traduce printr-o analiză amănunțită a fiecărei organigrame. În funcție de gradul de ocupare al posturilor, autoritățile locale trebuie să decidă cum ating pragul de reducere impus:

fie prin desființarea posturilor vacante și a celor ocupate ,

fie prin reducerea temporară a salariilor angajaților, astfel încât cheltuielile totale să scadă cu 10%.

Conform estimărilor, aproximativ 10% dintre posturile ocupate din administrația locală ar putea fi desființate, dar procentul exact depinde de modul în care fiecare primărie va aplica măsura.

Cseke Attila: „Unii pot reduce posturi vacante, alții vor fi nevoiți să taie salarii”

Ministrul Dezvoltării a explicat că nu toate administrațiile locale vor fi afectate în același mod. „Sunt UAT-uri care trebuie să reducă doar posturi vacante, pentru că organigrama nu este ocupată integral, deci nu e necesară eliminarea unor posturi ocupate”, a declarat Cseke Attila.

Pentru restul, unde organigramele sunt pline, rămâne o alegere dificilă: să reducă personalul sau să scadă nivelul salariilor, în funcție de specificul instituției și de posibilitățile financiare.

O măsură tranzitorie până în 2027

Guvernul a lăsat o portiță de flexibilitate: măsura reducerii salariilor poate fi aplicată temporar, doar pe parcursul anului 2026. Din 1 ianuarie 2027, administrațiile locale vor fi obligate să respecte grila fixă de personal și cheltuieli, fără derogări.

Această soluție de compromis le oferă primarilor posibilitatea de a menține locurile de muncă, cel puțin pe termen scurt, dar cu ajustări salariale menite să atingă țintele bugetare.

Presiune pe decidenții locali din Satu Mare

Pentru primarii și funcționarii din județul Satu Mare, reforma vine cu o dublă provocare: respectarea cerințelor guvernamentale și menținerea capacității administrative. În localitățile mai mici, unde personalul este deja redus, orice tăiere suplimentară ar putea afecta activitatea curentă a primăriei.

În schimb, în orașe și comune cu organigrame extinse, soluția reducerii salariale ar putea fi preferată în locul concedierilor.

„Având în vedere și faptul că există angajați cu sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, autoritățile locale au o marjă de acțiune acolo unde consideră că este necesar”, a adăugat ministrul Dezvoltării.

Eficiență administrativă sau risc social?

Reforma administrației publice promite eficientizarea cheltuielilor și o structură mai suplă, dar pune presiune reală pe primăriile din județul Satu Mare. Fiecare administrație locală va trebui să ia o decizie dificilă: să renunțe la oameni sau să reducă veniturile existente, pentru a rămâne în limitele impuse de Guvern.

În lunile următoare, se așteaptă ca primăriile să înceapă evaluările interne și să transmită propunerile către Ministerul Dezvoltării, în vederea aplicării noii grile de cheltuieli.