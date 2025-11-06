SĂNĂTATE Gripa afectează tot mai mulți adolescenți și tineri

Infecțiile respiratorii, în ușoară scădere în județul Satu Mare. COVID-19, la un nivel minim în ultimele săptămâni

Numărul infecțiilor respiratorii în județul Satu Mare se menține ridicat, dar în ușoară scădere față de săptămâna precedentă. Potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 (S44/2025) au fost raportate 1.481 de cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS, pneumonii și gripă), dintre care 1.182 cazuri de viroze respiratorii, 246 de pneumonii și 53 de cazuri de gripă.

Cele mai afectate grupe de vârstă

Analiza epidemiologică arată că cele mai multe cazuri de viroze s-au înregistrat în rândul copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, unde s-au raportat 310 îmbolnăviri.

Pneumoniile au fost mai frecvente la persoanele peste 65 de ani, cu 86 de cazuri, în timp ce gripa a afectat cu precădere adulții tineri, între 15 și 49 de ani, cu 23 de cazuri confirmate.

La grupele mici de vârstă (0–4 ani) s-au raportat, în total, aproape 350 de cazuri de infecții respiratorii, însoțite de 40 de cazuri de pneumonie și 14 cazuri de gripă.

COVID-19, în scădere clară

În același interval, opt persoane au fost confirmate pozitiv cu infecția COVID-19, ceea ce marchează cea mai mică valoare săptămânală din ultima lună.

Tendința este descrescătoare: dacă la începutul lunii octombrie erau raportate 75 de cazuri, la finalul lunii numărul acestora a scăzut constant, ajungând la doar 8 în săptămâna de referință.

Campania de vaccinare antigripală continuă

Până la data de 2 noiembrie 2025, 9.231 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal, cu vaccin prescris de medicii de familie. Direcția de Sănătate Publică recomandă continuarea imunizării, mai ales pentru vârstnici, gravide, persoane cu boli cronice și cadre medicale.

Măsuri de prevenție în spitale, școli și colectivități

DSP Satu Mare reamintește că prevenția este cea mai eficientă metodă de protecție în sezonul rece. În unitățile sanitare se recomandă limitarea vizitelor, triaj epidemiologic zilnic al personalului, utilizarea echipamentelor de protecție și refacerea stocurilor de antivirale, antiseptice și dezinfectante.

În unitățile de învățământ, se insistă asupra triajului observațional zilnic, aerisirii frecvente a încăperilor, igienei riguroase a mâinilor și informării părinților cu privire la semnele infecțiilor respiratorii.

Pentru populația generală, se recomandă consultarea medicului de familie la apariția simptomelor, evitarea aglomerațiilor, purtarea măștii în spații închise și continuarea vaccinării antigripale.

Deși numărul cazurilor de gripă și viroze respiratorii a scăzut ușor, sezonul rece abia începe, iar specialiștii avertizează că lunile următoare pot aduce o nouă creștere a îmbolnăvirilor.

Respectarea regulilor simple de igienă, evitarea contactului cu persoane bolnave și vaccinarea rămân cele mai sigure măsuri pentru protejarea sănătății.