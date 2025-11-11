SĂRBĂTOARE Liturghie cu 12 preoți la biserica din Gelu

Credincioșii moților de la câmpie și-au cinstit al doilea hram: Sfântul Mucenic Mina

Comunitatea ortodoxă din localitatea Gelu a trăit, marți, un moment de profundă trăire duhovnicească. Credincioșii coloniei moțești de la câmpie și-au sărbătorit al doilea hram al bisericii – Sfântul Mucenic Mina, ocazie cu care a fost oficiată o Sfântă Liturghie impresionantă, la care au slujit nu mai puțin de 12 preoți.

O slujbă deosebită, în comuniune și credință

Liturghia a fost oficiată de un sobor de 12 preoți, în frunte cu Pr. Mocan Florian, protopop al Careiului, alături de clerici din întreg județul Satu Mare și din Sălaj:

Pr. Șimonca Radu – Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Satu Mare

Pr. Fane Florian – Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Satu Mare

Pr. Szabo Cristian – Parohia Ortodoxă Sâi

Pr. Pop Viorel – Parohia Ortodoxă Viile Satu Mare

Pr. Ploscariu Stelian – Parohia Ortodoxă Ardud

Pr. Micle Ioan – Parohia Ortodoxă Giungi – Rătești

Pr. Bota Vasile – preot pensionar, Medieșu Aurit

Pr. Borz Cosmin – Parohia Ortodoxă Sârbi, județul Sălaj

Pr. Paul Ciprian – Parohia Ortodoxă Cig

Pr. Ardelean Iulian – Parohia Ortodoxă Baba Novac

Pr. Bota Marius – preot paroh, Parohia Ortodoxă Gelu

Predică despre curaj, credință și iubirea aproapelui

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Protopopul Mocan Florian, care a evocat viața, curajul și jertfa Sfântului Mucenic Mina, îndemnând credincioșii să urmeze pilda acestuia prin respectarea poruncilor bisericești, iubirea aproapelui și trăirea credinței în fapte.

Preotul paroh Bota Marius a adus mulțumiri fraților preoți pentru prezență și slujire, precum și tuturor credincioșilor care contribuie constant la buna desfășurare a vieții parohiale din Gelu.

Preoții prezenți s-au rugat pentru credincioși nolnavi din Parohia Gelu, și nu numai.

O comunitate unită în credință

Sărbătoarea s-a încheiat într-o atmosferă de comuniune și bucurie, printr-o agapă creștină organizată la Căminul Cultural din Gelu, la care au participat toți cei prezenți.

Evenimentul a întărit sentimentul de unitate și solidaritate spirituală al comunității moților de la câmpie, care, prin credință și tradiție, își păstrează identitatea și legătura cu valorile ortodoxe.