Sătmărenii au cheltuit în medie peste 250 de lei de Ziua Morților, chiar și cu coroane și aranjamente din plastic

Tradiția Luminației a fost respectată și în acest an de sătmăreni, care au mers în număr mare în cimitire pentru a-și cinsti rudele și apropiații trecuți în neființă. Însă, gestul de reculegere a venit și cu o cheltuială deloc neglijabilă.

Potrivit comercianților din piețe și din apropierea cimitirelor, o coroană din plastic s-a vândut, în medie, cu 100 de lei, iar un aranjament funerar artificial cu aproximativ 70 de lei. Dacă adăugăm și costul florilor naturale, lumânărilor și al celorlalte accesorii, rezultă o cheltuială medie de peste 200 de lei pentru fiecare familie.

⁠„Oamenii cumpără în special coroane și aranjamente din plastic pentru că țin mai mult. Cele din flori naturale sunt frumoase, dar se ofilesc repede și costă aproape dublu”, au spus câțiva comercianți locali.

Astfel, pentru cei care au preferat aranjamente și coroane realizate doar din flori vii, costurile s-au apropiat de 400 de lei, în funcție de complexitate și de tipul florilor folosite.

Chiar și așa, magazinele de flori și tarabele din preajma cimitirelor au avut vânzări bune, dovadă că sătmărenii continuă să acorde o importanță deosebită acestei sărbători de suflet.