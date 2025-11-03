SIGURANȚĂ. Sute de sancțiuni și permise reținute la Satu Mare: polițiștii au acționat intens pentru ordine și siguranță publică

Peste 700 de amenzi aplicate și aproape 30 de permise suspendate în doar trei zile — acțiuni de amploare ale polițiștilor sătmăreni

În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat ample activități de prevenire și combatere a faptelor antisociale, precum și acțiuni de supraveghere și control al traficului rutier. Rezultatele campaniei de weekend se traduc prin peste 700 de sancțiuni contravenționale și amenzi în valoare totală de peste 250.000 de lei.

Acțiuni pentru siguranța comunității

Pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ, polițiștii au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei. Intervențiile au vizat prevenirea faptelor antisociale și a tulburării ordinii publice, precum și verificarea respectării normelor legale de către persoane și operatori economici.

Controale în trafic și sancțiuni rutiere

În paralel, polițiștii rutieri au derulat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului pe principalele artere din județ. În urma verificărilor, au fost aplicate peste 550 de sancțiuni contravenționale, totalizând amenzi de peste 180.000 de lei.

Totodată, a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul a 28 de șoferi, iar 31 de certificate de înmatriculare au fost reținute pentru diferite nereguli tehnice sau administrative.

Recomandările polițiștilor sătmăreni pentru un trafic sigur

Pentru reducerea riscului de accidente și pentru protejarea tuturor participanților la trafic, polițiștii transmit o serie de recomandări preventive:

Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!

Respectați regimul legal de viteză!

Evitați depășirile în zonele în care această manevră este interzisă!

Acordați prioritate pietonilor la trecerile marcate și manifestați prudență în apropierea lor!

Pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar pe trecerile semnalizate , după o asigurare temeinică;

Bicicliștii trebuie să circule pe piste special amenajate sau pe carosabil, respectând regulile de circulație;

Evitați deplasarea cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale — frânare, direcție, iluminare sau evacuare.

Apel la responsabilitate

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare face apel către toți conducătorii auto să manifeste responsabilitate și atenție sporită în trafic. Respectarea regulilor de circulație nu este doar o obligație legală, ci și o dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic și o garanție a siguranței proprii.