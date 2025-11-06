Sprijin fără frontiere pentru copiii cu nevoi speciale

La Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Satu Mare se conturează „Insula Modulară de Terapie”, o infrastructură modernă destinată sesiunilor terapeutice și sprijinirii sănătății mintale a copiilor cu cerințe educative speciale. Proiectul face parte din inițiativa transfrontalieră DECRISIS – Development of Children’s Rehabilitation Institutions, finanțată prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria.

Clădirea a fost vizitată în cadrul unui schimb de experiență organizat la Satu Mare, la care participă specialiști din domeniul educației, sănătății și terapiei din România și Ungaria. Aceștia discută despre modalități moderne de intervenție și colaborare interdisciplinară în timpul vizitelor de la centrele educaționale și de terapie din Satu Mare, Carei și Nyíregyháza, asistând la demonstrații practice, inclusiv la sesiuni de hipoterapie dedicate copiilor cu tulburări din spectrul autist.

În discursul său, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat valoarea cooperării transfrontaliere și importanța construirii unui sistem de sprijin integrat pentru copiii cu nevoi speciale, afirmând că „Proiectul DECRISIS este mai mult decât un proiect – este un angajament comun pentru o societate în care niciun copil nu este lăsat în urmă. Este un proiect important prin care 16 cabinete medicale școlare din mediul rural vor fi dotate cu echipamente moderne, iar 50 de cadre didactice, terapeuți și specialiști vor beneficia de sesiuni de formare în metode moderne de intervenție. Nu îi uităm nici pe părinții copiilor cu nevoi speciale, care continuă terapiile acasă și au nevoie de sprijin constant.″

Proiectul DECRISIS este implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în parteneriat cu CSEI Satu Mare și Centrul Educațional al Districtului Nyíregyháza, având ca partener asociat Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Bugetul total este de 477.999,90 EUR, din care 382.399,91 EUR reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar perioada de implementare este de 24 de luni.