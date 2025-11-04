Tabără specială pentru persoane cu dizabilități, la Wonderland Resort, organizată de sătmărenii de la Caiac SMile 

Timp de trei zile, 24 de persoane cu dizabilități au luat parte la o tabără specială, organizată de Caiac SMile în parteneriat cu Kaufland România, prin programul A.C.C.E.S. Tabăra este a treia de acest fel și face parte dintr-o serie de evenimente derulate de asociația din Satu Mare și retailerul german. Activitățile s-au desfășurat la Wonderland Resort, lângă Cluj-Napoca.

În cele trei zile, beneficiarii au experimentat sporturi noi și activități recreative, adaptate pentru persoanele cu dizabilități, precum echitație adaptată, cățărare, tiroliană sau plimbări prin natură. De altfel, în manejul resortului de lângă Cluj-Napoca există un sistem de echitație adaptat pentru persoanele cu dizabilități, în special locomotorii, care poate fi folosit gratuit de orice beneficiar, doar pe baza unei rezervări telefonice prealabile.

”Incluziunea nu înseamnă tratament special, ci să vezi oamenii așa cum sunt, cu puterea, emoțiile și poveștile lor. În weekendul acesta am văzut curaj în gesturi simple, prietenii care se nasc din încredere și bucuria sinceră de a fi parte dintr-un loc care te primește exact așa cum ești, fără prejudecăți, fără discriminare, fără bariere” – Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile.

George Baltă și Delia Moise, parte din echipa Kaufland A.C.C.E.S., Estera Anghelescu, Director Recrutare și Employer Branding Kaufland Romania și Ștefan Sfeatcu, Coordonator al programului Kaufland A.C.C.E.S au susținut un workshop interactiv a cărui temă principală dezvoltarea personală și lucrul în echipă.

Caiac SMile și Kaufland A.C.C.E.S: un parteneriat dedicat incluziunii

Programul A.C.C.E.S (Angajarea de Candidați cu Cerințe și Evoluții Speciale) este o inițiativă lansată de Kaufland în urmă cu șase ani, în octombrie 2019, și are drept scop principal integrarea persoanelor cu dizabilități în echipa retailerului german. Acest program se axează pe trei direcții esențiale: canale de recrutare dedicate, adaptarea procesului de selecție și crearea unui mediu de lucru incluziv.

”Anul acesta sărbătorim șase ani de Kaufland A.C.C.E.S. și suntem mândri că printre membrii echipei noastre se află aproximativ 500 de persoane cu diferite tipuri de dizabilități. Demersurile noastre pentru diversitate și incluziune vor continua pentru că ne dorim ca fiecare persoană să fie susținută în a-și atinge potențialul maxim”, spune Estera Anghelescu, Director Recrutare și Brand de Angajator Kaufland Romania.

”Noi credem în egalitatea de șanse și considerăm că diversitatea este o valoare de bază a unei societăți sănătoase. De multe ori, persoanele cu dizabilitati sunt trecute cu vederea atunci când vine vorba de integrarea pe piața muncii. În echipa noastră, ei nu sunt doar angajați, sunt colegii noștri de la care învățăm zilnic cum putem deveni mai buni”, Ștefan Sfeatcu, Coordonator Program Kaufland A.C.C.E.S.

Împreună transformăm dizabilitățile în abilități

Programele de accesibilizare a sportului pentru persoanele cu nevoi speciale au continuat și în acest an. Timp de două luni, asociația din Satu Mare a desfășurat tabere accesibilizate pe litoralul românesc, la Eforie Sud, acolo unde au participat sute de beneficiari de pe tot cuprinsul României, dar și din Republica Moldova. Numărul total de plaje accesibilizate a ajuns, în acestan, la 18, și proiectul va continua și în anii următori.

Tot în această vară, proiectul ”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, care a ajuns la a cincea ediție consecutivă desfășurată la Cluj-Napoca, a adus pe terenurile de antrenamente un număr record de beneficiari, peste 700, care au practicat sporturi precum caiac, echitație adaptată, baschet în șezut și tradițional și tenis de câmp.