Tășnadul a găzduit cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i Cântu” și Jocu”

Duminică, 9 noiembrie 2025, Sala de Spectacole „Unirea” din Tășnad a fost gazda unei noi ediții a Festivalului Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i Cântu’ și Jocu’”, un eveniment de tradiție care a reunit iubitori ai portului și cântecului popular din mai multe județe vecine.

Manifestarea, ajunsă la ediția a XXIV-a, a fost organizată de Consiliul Județean Satu Mare prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Primăria și Consiliul Local Tășnad, în colaborare cu Asociația „Muguri de Vis”.

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, fiind prezent la eveniment, dorește să-i felicite pe organizatori, în special pe primarul orașului Tășnad, care, de atâta vreme, demonstrează că, tradiția merită promovată și iubită. Redăm mai jos mesajul transmis în cadrul manifestării: ,,Am răspuns cu bucurie invitației primarului, Adrian Farcău, de a participa la cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Interjudeţean de Folclor”Dragu-mi-i Cântu’ şi Jocu’!” – un eveniment care reunește, sub același acoperiș, frumusețea cântecului, portului și jocului popular din mai multe județe ale țării. Primarul Adrian Farcău demonstrează, prin fiecare proiect cultural și comunitar, că administrația locală PSD din Tășnad rămâne un exemplu de implicare și respect pentru valorile autentice. Sub coordonarea sa, Tășnadul își consolidează rolul de pol cultural și spiritual al județului Satu Mare. Alături de colegii mei, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca şi Cătălin Filip, am onorat o zi dedicată tradiţiei, comunităţii şi identităţii româneşti. Festivalul de la Sala de spectacole “Unirea” a reunit ansambluri folclorice, tineri interpreți și artiști care duc mai departe moștenirea satului românesc. Felicit organizatorii – Primăria Oraşului Tăşnad, Consiliul Judeţean Satu Mare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Asociaţia Muguri de Vie – pentru modul exemplar în care au păstrat vie această tradiție de aproape un sfert de secol.

Folclorul românesc are o putere tămăduitoare: vindecă distanțele dintre oameni, reînvie memoria locurilor și ne aduce mai aproape de ceea ce suntem cu adevărat. Astfel de evenimente ne reamintesc că identitatea românească nu se uită, ci se trăiește, cu emoție, mândrie şi unitate.

Felicitări primarului Adrian Farcău şi echipei sale pentru organizarea unui eveniment care aduce din nou folclorul în prim – plan şi reuşeste comunitatea în jurul tradiţiilor care ne definesc!”

La eveniment au fost prezenți: deputatul PSD, Mircea Govor, primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău, totodată și sufletul acestui festival, vicepreședinții Consiliului Județean, Roxana Petca și Cătălin Filip, Mariana Sălăgean, inspector școlar general adjunct, precum și consilierul județean Oliviu Buzgau.

Festivalul a debutat cu un moment de suflet: toți participanții au primit binecuvântarea și au fost miruiți la Biserica Ortodoxă din Tășnad, într-o atmosferă de credință și emoție care a deschis frumos ziua dedicată folclorului.

Evenimentul a continuat cu Parada portului popular, urmată de festivalul-concurs, la care au participat 48 de concurenți, veniți din diferite județe ale țării, toți în competiție pentru marele trofeu al festivalului.

Seara s-a încheiat cu Gala Laureaților, iar publicul a avut parte și de un recital de excepție susținut de invitații speciali Diana Cârlig și Ionuț Bledea. Prin acest festival, Tășnadul și-a reconfirmat statutul de centru al tradițiilor autentice, loc în care folclorul românesc continuă să trăiască, să emoționeze și să unească generații.

Despre premiile acordate, cât și despre numele câștigătorilor, veți afla în următorul articol.