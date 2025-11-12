TEATRU. „De ce să strici o știre bună cu adevărul?” – o satiră despre mass-media și adevăr, pe scena Teatrului de Nord

Sătmărenii sunt invitați sâmbătă, 22 noiembrie, la un spectacol captivant semnat de Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca, în regia lui Cătălin Mardale
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 19.00, în Sala Studio a Teatrului de Nord Satu Mare, iubitorii de teatru sunt invitați la spectacolul „De ce să strici o știre bună cu adevărul?”, o producție a Teatrului Magic Puppet din Cluj-Napoca, în regia lui Cătălin Mardale.
Spectacolul este recomandat publicului cu vârsta peste 16 ani, are o durată de 60 de minute și propune o reflecție ironică asupra lumii media și a fragilității adevărului în epoca știrilor virale.
Despre spectacol
Piesa, cu text colectiv, urmărește povestea unui jurnalist tânăr care ajunge în fața unei mărtore-cheie a unor evenimente ce încă divizează opinia publică. În încercarea de a obține interviul carierei sale, acesta se confruntă cu dileme morale, tăceri și versiuni paralele ale realității.
„De ce să strici o știre bună cu adevărul?” explorează limita dintre realitate și manipulare, modul în care mass-media rescrie memoria colectivă și negociază sensul adevărului. Este un spectacol care pune întrebări mai degrabă decât oferă răspunsuri — o oglindă lucidă, dar și plină de umor amar, a lumii contemporane.
Echipa artistică
Distribuția îi reunește pe Andreea Bolovan și Dragoș Lupău, iar din echipa de creație fac parte:
-
Regia: Cătălin Mardale
-
Coordonator dramaturgie: Ana Cucu Popescu
-
Muzică: Tamás Kolozsi
-
Scenografie și păpuși: Tomos Tünde
-
Coordonare păpuși: Silviu Ruști
-
Light design: Alexandru Bote
Informații și bilete
Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală, str. Horea nr. 6, sau prin rezervare la numerele 0261 712 106 și 0786 538 580.
De asemenea, sunt disponibile online pe platforma: teatruldenord.biletmaster.ro.
Proiect cultural co-finanțat de AFCN
Evenimentul face parte dintr-un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Organizatorii menționează că AFCN nu este responsabilă de conținutul spectacolului sau de modul în care rezultatele proiectului vor fi folosite, acestea fiind în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.