TEATRU. „De ce să strici o știre bună cu adevărul?” – o satiră despre mass-media și adevăr, pe scena Teatrului de Nord

Sătmărenii sunt invitați sâmbătă, 22 noiembrie, la un spectacol captivant semnat de Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca, în regia lui Cătălin Mardale

Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 19.00, în Sala Studio a Teatrului de Nord Satu Mare, iubitorii de teatru sunt invitați la spectacolul „De ce să strici o știre bună cu adevărul?”, o producție a Teatrului Magic Puppet din Cluj-Napoca, în regia lui Cătălin Mardale.

Spectacolul este recomandat publicului cu vârsta peste 16 ani, are o durată de 60 de minute și propune o reflecție ironică asupra lumii media și a fragilității adevărului în epoca știrilor virale.

Despre spectacol

Piesa, cu text colectiv, urmărește povestea unui jurnalist tânăr care ajunge în fața unei mărtore-cheie a unor evenimente ce încă divizează opinia publică. În încercarea de a obține interviul carierei sale, acesta se confruntă cu dileme morale, tăceri și versiuni paralele ale realității.

„De ce să strici o știre bună cu adevărul?” explorează limita dintre realitate și manipulare, modul în care mass-media rescrie memoria colectivă și negociază sensul adevărului. Este un spectacol care pune întrebări mai degrabă decât oferă răspunsuri — o oglindă lucidă, dar și plină de umor amar, a lumii contemporane.

Echipa artistică

Distribuția îi reunește pe Andreea Bolovan și Dragoș Lupău, iar din echipa de creație fac parte:

Regia: Cătălin Mardale

Coordonator dramaturgie: Ana Cucu Popescu

Muzică: Tamás Kolozsi

Scenografie și păpuși: Tomos Tünde

Coordonare păpuși: Silviu Ruști

Light design: Alexandru Bote

Informații și bilete

Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală, str. Horea nr. 6, sau prin rezervare la numerele 0261 712 106 și 0786 538 580.

De asemenea, sunt disponibile online pe platforma: teatruldenord.biletmaster.ro.

Proiect cultural co-finanțat de AFCN

Evenimentul face parte dintr-un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Organizatorii menționează că AFCN nu este responsabilă de conținutul spectacolului sau de modul în care rezultatele proiectului vor fi folosite, acestea fiind în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.