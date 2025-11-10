TEATRU Premieră la Sala Studio: „Nunta de argint”, un dar pentru public la aniversarea celor 40 de ani de teatru ai actriței Carmen Frățilă

Regizorul Andrei Mihalache montează singurul text dramatic – „Diatribă de dragoste împotriva unui bărbat aşezat” – lăsat în urmă de inegalabilul scriitor, deţinător al premiului Nobel pentru literatură, Gabriel Garcia Márquez.

„Nimic nu seamănă atât de mult cu infernul ca o căsnicie fericită!” – este replica de început a textului. O simplă propoziţie care aruncă în aer toate constructele sociale privind mariajul. O femeie puternică, ajunsă în pragul nunţii de argint, are un declic şi realizează falsitatea vieţii ei alături de un soţ care a deconstruit cu încăpăţânare, până la cel mai mic detaliu, imaginea pe care ea – îndrăgostită – şi-a creat-o despre el. Ajunsă la o răscruce, Graciela porneşte o avalanşă de reproşuri, în care evocă toate neajunsurile bărbatului alături de care a petrecut 25 de ani. Textul lui Márquez vorbeşte fără ocolişuri despre singurătatea în doi.

Spectacolul marchează 40 de ani de teatru ai actriţei Carmen Frăţilă care îi dă viaţă Gracielei, protagonista piesei scrisă de Marquez. Originară din Suceava, Carmen Frăţilă a debutat pe scena Teatrului de Nord în 1985, cu spectacolul „Mîţa în sac” în regia lui Mihai Raicu, cel al cărui nume îl poartă astăzi secţia română a teatrului. De atunci şi până astăzi, Carmen Frăţilă a jucat sub îndrumarea a mai bine de 30 de regizori de renume, 122 de roluri şi are un palmares impresionant de spectacole.

Spectacolul „Nunta de argint”, are avanpremiera sâmbătă 15 noiembrie şi premiera duminică 16 noiembrie, de la orele 19, în Sala Studio a Teatrului de Nord.

Bilete se pot achiziționa fizic de la Agenția Teatrală, str. Horea nr. 6, sau online pe biletmaster.ro: ttps://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201.

NUNTA DE ARGINT (Diatribă de dragoste împotriva unui bărbat așezat) de Gabriel Garcia Márquez

Traducere de Tudora Șandru Mehedinți

Regia și versiunea scenică: Andrei Mihalache

Scenografia: Cristian Gătina

Distribuția:

Graciela (o femeie între vârste, la ultima tinerețe): Carmen Frățilă

Soțul (aparent un manechin): Cosmin Domnișan

Fernando (o mână prin ușă): Cristian Rudăreanu

Durata spectacolului: 1 oră, 20 min.

Vârsta recomandată: 14+

https://teatruldenord.ro/g/spectacol/1175/NUNTA-DE-ARGINT-