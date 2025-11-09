Tradiție, muzică și omagiu pentru Avram Iancu la a XV-a ediție a Balului Moților

Duminică, 9 noiembrie 2025, la Sala de evenimente „Romantic” din Satu Mare, a avut loc Balul Moților – ediția a XV-a, organizat de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din România, Filiala Satu Mare.

Evenimentul, dedicat memoriei eroului național Avram Iancu (1824–1872), a adunat numeroși participanți dornici să celebreze tradițiile moțești și valorile culturale românești. Atmosfera a fost una caldă, plină de emoție și bucurie, într-un spirit autentic de prietenie și unitate.

Buna dispoziție a fost întreținută de artiști și formații deosebite, care au adus pe scenă momente de muzică, poezie și teatru:

Tulnicile din Țara Moților

Sceneta „Avram Iancu” de Lucian Blaga – interpretată de actorul Sorin Oros (Asociația Transilvania)

Sorin Bălaj (folk)

Felicia Han – Mătișești, Alba

Răzvan Roșu și grupul Moților

Formația Original – Satu Mare

Cenaclul Flacăra – Andrei Păunescu

Radu Pietreanu – Vacanța Mare

Mirela Mănescu

Participanții s-au bucurat de o adevărată sărbătoare a identității românești, un eveniment care a îmbinat tradiția, cultura și respectul pentru istorie. Reprezentanții Filialei Satu Mare au transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la succesul acestei ediții și au subliniat că Balul Moților rămâne un reper al păstrării valorilor naționale și al solidarității între români.