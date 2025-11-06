Un nou program de promovare a sănătății, prezentat la Satu Mare

Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu din Satu Mare a prezentat un nou program de promovare a sănătății, realizat în parteneriat cu Centrul de Asistență Medicală Hódmezővásárhely–Makó. Proiectul urmărește să aducă prevenția și screeningurile medicale mai aproape de comunitatea locală.

În cadrul programului se va înființa un Birou de Promovare și Protecție a Sănătății, iar cel puțin 1000 de persoane vor beneficia de screeninguri cardiovasculare și oncologice, cu sprijinul a 10 medici de familie din mediul rural și cu utilizarea unor echipamente medicale moderne.

De asemenea, programul include consiliere pentru tinere privind monitorizarea ciclului și fertilitatea, ajungând în cel puțin 6 licee din județ. Pentru copii, specialiștii Centrului Fericitul Scheffler János vor realiza evaluări în 30 de grădinițe, vizând 500–600 de preșcolari.