More

    Vine Fericirea! Lansare de carte inedită la Satu Mare

    FERICIREA ALTFEL.

    O carte legendară despre căutarea sensului într-o lume obosită de nimicuri.

    Într-o epocă în care fericirea este confundată cu zgomotul și consumul, scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ îți propune o întoarcere la marile izvoare: spiritualitatea răsăriteană, Părinții pustiei, filosofia antică, literatura profundă a lumii.

    Scrisă într-o formă inedită, o formulă a distilării maxime – Fericirea altfel – îți oferă esență, nu fraze. Sens, nu sloganuri.

    FERICIREA ALTFEL este o carte pentru cei care au obosit să fie amăgiți de umbre. Este o invitație la regăsire.

    Pregătiți-vă pentru o altfel de lectură.

    Curând în librării vine fericirea ta altfel!

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb