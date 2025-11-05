Vine Fericirea! Lansare de carte inedită la Satu Mare

FERICIREA ALTFEL.

O carte legendară despre căutarea sensului într-o lume obosită de nimicuri.

Într-o epocă în care fericirea este confundată cu zgomotul și consumul, scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ îți propune o întoarcere la marile izvoare: spiritualitatea răsăriteană, Părinții pustiei, filosofia antică, literatura profundă a lumii.

Scrisă într-o formă inedită, o formulă a distilării maxime – Fericirea altfel – îți oferă esență, nu fraze. Sens, nu sloganuri.

FERICIREA ALTFEL este o carte pentru cei care au obosit să fie amăgiți de umbre. Este o invitație la regăsire.

Pregătiți-vă pentru o altfel de lectură.

Curând în librării vine fericirea ta altfel!