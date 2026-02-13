ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ Bilanț 2025 la Serviciul de Pașapoarte Satu Mare. Aproape 19.400 de cereri procesate și termen de eliberare redus la 48 de ore

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat, alături de comisarul-șef de poliție Gheorghe Todoran, șeful Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Satu Mare, la ședința de analiză a raportului privind activitatea desfășurată în anul 2025 de către Direcția Generală de Pașapoarte și serviciile publice comunitare județene.

Reuniunea, organizată în sistem videoconferință, a fost condusă de chestorul principal de poliție Cristina-Mihaela Cojocariu, directorul general al instituției.

Scădere a numărului de cereri față de anul precedent

În anul 2025, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Satu Mare a gestionat 19.379 de cereri de eliberare a pașapoartelor, depuse la ghișeu sau transmise prin intermediul Ministerul Afacerilor Externe. Numărul solicitărilor este în scădere față de anul 2024, când au fost înregistrate 21.256 de cereri.

În ceea ce privește pașapoartele electronice, în 2025 au fost emise 15.395 de documente, o cifră apropiată de cea din 2024, când au fost eliberate 15.532. O diferență notabilă constă în faptul că, în 2025, nu au fost emise pașapoarte temporare, comparativ cu cele 651 eliberate în anul anterior.

Activități specifice și măsuri aplicate

Bilanțul anual mai include 259 de mențiuni privind suspendarea exercitării dreptului la libera circulație, retragerea a 29 de pașapoarte, efectuarea a 43 de deplasări în teren și o sesizare a organelor competente privind posibile infracțiuni la regimul pașapoartelor.

Termen redus de eliberare a pașapoartelor

„Activitatea serviciilor comunitare este una extrem de importantă pentru Instituția Prefectului. Continuăm să îmbunătățim calitatea serviciilor noastre prin mijloace moderne de programare, preluare și prelucrare a solicitărilor și prin reducerea timpilor de așteptare. În prezent, în cazul emiterii pașapoartelor electronice, timpul de livrare a ajuns la 48 de ore de la momentul depunerii cererii. Felicit întreaga echipă a Serviciului de Pașapoarte Satu Mare pentru activitatea desfășurată și le solicit în continuare promptitudine, profesionalism și dedicare în slujba cetățenilor!”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.