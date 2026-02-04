ECHITATE Turos Lorand: UDMR inițiază revizuirea taxelor locale pentru sprijinirea cetățenilor

Senatorul UDMR de Satu Mare anunță măsuri guvernamentale menite să reducă presiunea fiscală asupra populației și mediului de afaceri



Nemulțumirile tot mai accentuate ale cetățenilor față de nivelul taxelor locale au determinat Uniunea Democrată Maghiară din România să inițieze demersuri concrete la nivel guvernamental. Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a susținut o declarație politică prin care a anunțat oficial intenția formațiunii de a permite autorităților locale reducerea taxelor și reintroducerea facilităților fiscale, în sprijinul categoriilor vulnerabile.

Dialog direct cu cetățenii nemulțumiți

Senatorul Turos Lorand a subliniat că reacțiile de frustrare venite din partea populației sunt pe deplin justificate. În ultimele săptămâni, reprezentanții UDMR au fost prezenți în mijlocul oamenilor, participând la proteste, organizând audiențe și ascultând direct problemele semnalate de cetățeni.

„Am folosit fiecare ocazie pentru a asculta plângerile lor și dorim să îi ajutăm cu toate forțele noastre”, a transmis senatorul sătmărean, accentuând importanța dialogului real dintre decidenți și comunitate.

Reducerea taxelor locale, până la adoptarea bugetelor

Ca răspuns la aceste solicitări, UDMR a inițiat oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să poată reduce taxele, în limitele prevăzute de lege, până la adoptarea bugetelor. Totodată, se urmărește reintroducerea unor facilități fiscale, măsura urmând să fie implementată prin ordonanță de urgență a Guvernului.

Prioritate vor avea persoanele cu dizabilități și familiile aflate în situații de vulnerabilitate, pentru care povara fiscală reprezintă o dificultate majoră în contextul economic actual.

Sprijin țintit pentru pensionarii cu venituri mici

Pe lângă revizuirea taxelor locale, UDMR a inițiat și acordarea unui sprijin financiar dedicat pensionarilor cu venituri reduse, pe parcursul întregului an. Măsura are în vedere perioada dificilă traversată de această categorie socială, afectată semnificativ de creșterea costului vieții.

Predictibilitate și echitate, obiective asumate

În declarația sa politică, senatorul Turos Lorand a subliniat că oamenii, familiile și mediul de afaceri cer, în mod legitim, predictibilitate și echitate.

„Aceasta este misiunea pe care ne-o asumăm atât la nivel guvernamental, cât și în administrațiile locale”, a concluzionat reprezentantul UDMR, reafirmând angajamentul formațiunii de a susține politici publice echilibrate și adaptate nevoilor reale ale societății.