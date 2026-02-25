ENERGIE Deputatul PSD Mircea Govor cere măsuri urgente pentru energie accesibilă și protejarea locurilor de muncă

Declarație politică în Parlament și adresă oficială către Ministerul Economiei privind concedierile din IT și auto

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a depus astăzi, în Parlamentul României, o declarație politică referitoare la necesitatea asigurării unei energii sigure și accesibile pentru toți românii, precum și o adresă oficială către Ministerul Economiei, prin care solicită măsuri urgente pentru limitarea impactului concedierilor din industriile IT și auto.

Demersul parlamentarului social-democrat pune accent pe legătura directă dintre costurile energiei, stabilitatea economică și menținerea locurilor de muncă, într-un context economic marcat de transformări și incertitudini.

„Energia nu este un lux”

În declarația sa, deputatul Mircea Govor a subliniat că accesul la energie reprezintă o condiție fundamentală pentru siguranța familiilor și funcționarea economiei:

„Energia nu este un lux. Este o condiție de bază pentru siguranța familiilor și pentru dezvoltarea economiei. În ultimii ani, crizele suprapuse au demonstrat clar că, fără energie accesibilă, nu există stabilitate economică și nici siguranță socială.”

Potrivit acestuia, Partidul Social Democrat a susținut constant măsuri de protecție pentru populație și mediul de afaceri, iar plafonarea și compensarea prețurilor au avut un rol esențial în limitarea presiunii asupra facturilor și în protejarea locurilor de muncă.

„Astăzi, ministrul Energiei și echipa PSD continuă această bătălie pentru menținerea costurilor la energie la un nivel suportabil, astfel încât românii să nu plătească prețul crizelor, iar economia să rămână competitivă”, a declarat deputatul sătmărean.

Independența energetică – condiție pentru securitatea economică

Mircea Govor a evidențiat importanța investițiilor în producția internă, modernizarea rețelelor și reducerea dependenței de importuri, arătând că independența energetică este esențială pentru securitatea economică a României.

În viziunea sa, consolidarea capacităților interne de producție și investițiile strategice reprezintă soluții durabile pentru stabilitate pe termen lung.

Semnal de alarmă: concedierile din IT și auto

Deputatul PSD a atras atenția și asupra concedierilor din industriile IT și auto, domenii care au contribuit semnificativ la creșterea economică, exporturi și atragerea investițiilor.

„Am solicitat Guvernului o evaluare clară a cauzelor acestor restructurări și măsuri concrete pentru protejarea capitalului uman, reconversia profesională și menținerea investițiilor în România”, a precizat Mircea Govor.

Acesta a subliniat că, în contextul transformărilor economice globale, statul are obligația de a sprijini competitivitatea economiei românești și de a proteja locurile de muncă.

Prioritățile PSD: protecție și dezvoltare

În încheiere, deputatul a reiterat principalele direcții asumate de PSD:

protejarea consumatorilor vulnerabili

sprijinirea mediului de afaceri

investiții strategice

locuri de muncă stabile și bine plătite

„Responsabilitatea înseamnă soluții, nu sloganuri. România are resurse, are specialiști și are oportunitatea de a transforma aceste provocări într-un avantaj strategic. Voi continua să susțin, în Parlament și în dialogul cu instituțiile statului, politici care protejează populația și dezvoltă economia”, a transmis deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor.