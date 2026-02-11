Festivalul – Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin Codru”, la Satu Mare, pe 18 martie 2026

Satu Mare va deveni, în 18 martie 2026, capitala tinerelor voci ale folclorului românesc, odată cu organizarea Festivalului – Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin Codru”. Evenimentul va avea loc în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor și este dedicat tinerilor soliști vocali de muzică populară din întreaga țară, cu vârste între 15 și 30 de ani.

Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare – Centrul Cultural „GM Zamfirescu” Satu Mare, cu sprijinul Consiliul Județean Satu Mare și al Primăria Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Asociația „Trecui aseară prin codru”.

Evenimentul pornește de la moștenirea artistică a interpretului Nicolae Mureșan și de la cântecul emblematic „Trecui aseară prin Codru”, simbol al melosului codrenesc. Scopul principal este descoperirea și promovarea noii generații de interpreți, dar și conservarea și valorificarea autentică a patrimoniului cultural imaterial românesc.

Preselecție și concurs cu orchestră profesionistă

Înscrierile au loc în perioada 11 februarie – 1 martie 2026, iar preselecția se va face pe baza materialelor audio-video trimise de concurenți. În finală vor rămâne cel mult 10 interpreți, lista acestora urmând să fie publicată pe site-ul oficial al organizatorilor.

Concurenții vor interpreta o doină sau baladă fără acompaniament și un cântec ritmat cu acompaniament orchestral, specific zonei pe care o reprezintă. Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra „Rapsodia Bihoreană”, condusă de prof. dirijor Liviu Buțiu.

Juriul va fi format din personalități ale vieții culturale și artistice, iar președintele juriului este cunoscuta realizatoare de emisiuni folclorice Elise Stan.

Premii în valoare totală de mii de lei

Marele Premiu al festivalului este de 2.500 de lei și Trofeul competiției. De asemenea, vor fi acordate premiile I, II și III, mențiuni și premii speciale, valoarea totală a recompenselor fiind una semnificativă pentru tinerii interpreți.

Prin acest demers cultural de anvergură națională, Satu Mare își consolidează statutul de reper al tradiției și autenticitații folclorice, promovând zona Codrului și valorile culturale românești în peisajul artistic național.