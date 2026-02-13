FURT CALIFICAT Bărbat reținut după ce ar fi furat 8 butelii din fața unui magazin din Gelu

Prejudiciu estimat la aproximativ 3.000 de lei



Un bărbat de 39 de ani, din municipiul Satu Mare, a fost reținut de polițiști după ce ar fi sustras mai multe butelii de gaz din fața unei societăți comerciale din localitatea Gelu.

Lacăt forțat în timpul nopții

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, în urma activităților investigative desfășurate, s-a stabilit că în noaptea de 10 spre 11 februarie, bărbatul ar fi forțat lacătul grilajului metalic amplasat în fața unei societăți comerciale din Gelu și ar fi sustras 8 butelii de gaz.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 3.000 de lei.

Reținut pentru 24 de ore

Față de persoana bănuită a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceasta fiind depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.