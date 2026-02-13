INCENDIU Locuință cuprinsă de flăcări la Dindești: 70 de metri pătrați afectați

Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului la casa învecinată

În data de 12 februarie, în jurul orei 18:30, dispeceratul ISU Satu Mare a fost alertat cu privire la producerea unui incendiu la o locuință din localitatea Dindești.

Intervenție de urgență

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, precum și un echipaj de prim-ajutor. Pentru sprijin a fost solicitat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Andrid.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul casei, existând informații despre prezența unei butelii în interior. Din fericire, toate persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat înainte de sosirea forțelor de intervenție.

Pagube și persoane afectate

Incendiul a fost localizat în cel mai scurt timp. Aproximativ 70 de metri pătrați din locuință au fost afectați de flăcări. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului la casa învecinată, care a fost salvată.

O persoană care a suferit un atac de panică a fost evaluată medical la fața locului, fiind ulterior transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Carei pentru investigații suplimentare.

Cauza probabilă și recomandări

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea focului deschis în spații deschise, în apropierea locuinței.

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor și evitarea utilizării focului deschis în condiții care pot favoriza propagarea flăcărilor, mai ales în apropierea construcțiilor sau a materialelor combustibile.