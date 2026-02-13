SANCȚIUNI Laboratoare de patiserie amendate cu peste 21.000 de lei de DSVSA Satu Mare

Nereguli grave descoperite în două unități din municipiu; inspectorii au aplicat trei sancțiuni contravenționale



Două laboratoare de patiserie din municipiul Satu Mare au fost sancționate drastic de inspectorii din cadrul Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, în urma unor controale tematice desfășurate în această săptămână. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 21.200 de lei, după ce au fost constatate deficiențe serioase privind siguranța alimentelor.

Laboratoarele, în centrul controalelor

Deși în perioada analizată au fost efectuate 85 de acțiuni de control în diverse unități alimentare din județ — de la abatoare și unități de procesare, până la supermarketuri și restaurante — cele mai grave nereguli au fost identificate în două laboratoare de patiserie.

Inspectorii au aplicat trei sancțiuni contravenționale pentru:

depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

manipularea produselor cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;

neîntreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare;

igienizarea necorespunzătoare a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru.

Potrivit reprezentanților instituției, deficiențele constatate au reprezentat un risc real pentru siguranța consumatorilor, motiv pentru care sancțiunile au fost aplicate fără ezitare.

Controale tematice dispuse la nivel național

Acțiunile se desfășoară în baza dispozițiilor emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care, în lunile ianuarie și februarie 2026, a impus controale tematice în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală.

Verificările vizează în special unități de panificație, patiserii, cofetării, supermarketuri și unități de alimentație publică, cu accent pe respectarea normelor HACCP și a programelor de autocontrol.

Toleranță zero pentru abateri

Reprezentanții DSVSA Satu Mare subliniază că sancțiunile sunt aplicate atunci când operatorii economici nu remediază deficiențele în termenul acordat sau atunci când sunt identificate riscuri semnificative pentru sănătatea publică.

Totodată, autoritățile reamintesc că vânzarea online de produse alimentare — inclusiv prăjituri sau cozonaci — de către persoane neînregistrate sanitar-veterinar este ilegală.

Controalele vor continua în toate unitățile de procesare, depozitare și comercializare a produselor alimentare din județ, obiectivul principal fiind prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și protejarea consumatorilor.