Unirea Tășnad, înfrângere clară la Kisvárda

Unirea Tășnad, liderul seriei a 8-a din Liga a III-a, a susținut sâmbătă un nou joc de verificare în cadrul pregătirii de iarnă, în compania formației Kisvárda Master Good FC II, ocupanta primului loc în seria de Nord-Est a ligii a treia din Ungaria. Meciul, disputat pe terenul sintetic din Kisvárda, s-a încheiat cu scorul de 3–0 în favoarea gazdelor.

Elevii lui Mihai Sabău-Svegler au avut o primă repriză foarte bună, în care au controlat jocul și și-au creat mai multe situații de poartă, însă fără a reuși să concretizeze. Pe fondul dominării tășnădenilor, gazdele au reușit să deschidă scorul chiar înainte de pauză, în urma unei lovituri de colț, intrând la cabine cu avantaj minim, 1–0.

După reluare, staff-ul tehnic al Unirii a efectuat numeroase schimbări, trimițând în teren nu mai puțin de 12 jucători, lucru care a afectat coeziunea jocului. Formația maghiară a profitat de două erori defensive și a mai înscris de două ori, stabilind scorul final, 3–0.

Alertă: Militaru, accidentat

Finalul partidei a fost umbrit de accidentarea lui Militaru, în urma unui joc dur practicat de adversari în repriza secundă. Jucătorul va efectua investigații medicale suplimentare în cursul săptămânii viitoare.

„Sperăm să nu fie o accidentare gravă. Per total, a fost un test util, mai ales prin prisma primei reprize, când am jucat foarte bine. După pauză, din cauza schimbărilor și a durității adversarului, ritmul și calitatea jocului au scăzut”, a declarat antrenorul Mihai Sabău-Svegler.

American în probe

În acest meci a fost testat și un fundaș american de 18 ani, Keyn, a cărui situație va fi clarificată în zilele următoare.

Acesta a fost al treilea eșec al Unirii Tășnad în perioada de pregătire de iarnă, bilanțul fiind completat de trei victorii.

Înaintea reluării campionatului, programată pentru 27 februarie, Unirea Tășnad va mai disputa un ultim meci de verificare, sâmbăta viitoare, împotriva formației Recolta Pusztadaróc, ocupanta locului secund în Liga 4 Elite. Locația și ora partidei vor fi comunicate ulterior de club.

Meci amical

Kisvárda Master Good II – Unirea Tășnad 3–0 (1–0)

Marcatori: Babják, Prjamov, Fedorov

Unirea Tășnad: Traia – Ciul, Csatári, Negrea, Vajda, Matei, Kouadiu, Topan, Sanogo, Vultur, Chitaș.

Au mai jucat: Baltă – Wallace, Keyn, Tătar, Gomez, Chifor, Funkenhauser, Groza, Țăran, Barth, Székely, Militaru.