APASERV. Grupa Albinuțelor de la Grădinița 14 Mai a descoperit drumul apei

Vizita educativă a copiilor de la GPP „14 Mai” la Uzina de Apă Satu Mare, organizată cu ocazia apropierii Ziua Mondială a Apei, s-a transformat într-o experiență plină de descoperiri și entuziasm.

Grupa Mare – „Albinuțelor” de la GPP „14 Mai”, coordonată de educatoarele Tincu Alina și Meszaros Pleșca Cristina, a pășit într-o adevărată aventură educativă la Uzina de Apă Satu Mare. Vizita a fost organizată pentru a le oferi copiilor ocazia de a înțelege, într-un mod interactiv, importanța apei și procesul prin care aceasta ajunge la robinetele noastre.

Copiii au fost întâmpinați cu căldură de directorul general, Ioan Leitner, alături de Nistor Sanda și de o echipă de specialiști dedicați, care le-au prezentat, pas cu pas, circuitul apei.

Învățare prin curiozitate și joacă

Cu ochii mari și întrebări istețe, micii vizitatori au aflat cum este captată, tratată și distribuită apa potabilă. Explicațiile au fost adaptate vârstei lor, transformând procesul tehnic într-o poveste captivantă despre responsabilitate și grijă față de natură.

Vizita a fost presărată cu momente de bucurie, uimire și zâmbete, copiii înțelegând cât de important este să protejăm fiecare picătură de apă.

Evenimentul a avut loc în preajma zilei de 22 martie, când este marcată Ziua Mondială a Apei – un prilej important de a conștientiza rolul esențial al apei în viața noastră și necesitatea utilizării responsabile a acestei resurse vitale.

~ Strop, strop, strop!

De Ziua Mondială a Apei, micii curioși de la GPP ,,14 Mai”, grupa albinuțelor, au pornit, alături de doamnele educatoare Tincu Alina și Meszaros Pleșca Cristina, într-o adevărată aventură la uzina de apă, unde au descoperit, pas cu pas, drumul apei până la robinet. Cu ochișori curioși și multe întrebări istețe, au aflat cât de importantă este apa în viața noastră de zi cu zi.

A fost o experiență plină de bucurie, descoperiri și zâmbete, iar noi promitem să avem grijă de fiecare picătură!” este mesajul transmis de doamnele educatoare de la Grupa ALBINUȚELOR.

Reportaj special la Nord Vest TV

Pentru cei interesați să afle mai multe despre activitatea Uzinei de Apă și despre această vizită, luni seara, de la ora 20:00, la Nord Vest TV, în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană”, va fi difuzată o ediție specială ce va include un reportaj realizat la Uzina de Apă.

Prin astfel de inițiative, educația timpurie se îmbină armonios cu experiențele practice, contribuind la formarea unor generații mai conștiente și mai responsabile față de mediul înconjurător.