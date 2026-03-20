Cea mai mare creșă din Satu Mare, aproape de finalizare: 110 locuri pentru copii

Locale 20.03.2026 17:05
Lucrările la cea mai mare creșă din municipiul Satu Mare, construită pe strada Iuliu Coroianu, se apropie de final. Noua unitate va avea o capacitate de 110 locuri și este gândită pentru a oferi copiilor un mediu modern, sigur și adaptat nevoilor de dezvoltare timpurie.

Proiectul vine în sprijinul familiilor din municipiu, în contextul în care cererea pentru locuri în creșe este în continuă creștere. Spațiile au fost concepute pentru a asigura condiții optime de îngrijire și educație, contribuind la dezvoltarea armonioasă a celor mici.

Autoritățile locale subliniază că extinderea rețelei de creșe rămâne o prioritate, investițiile în educația timpurie fiind esențiale pentru viitorul comunității.

