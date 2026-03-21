



Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, organizează miercuri, 25 martie 2026, de la ora 17:00, la Casa Meșteșugarilor din municipiul Satu Mare, ceremonia de acordare a Diplomelor de Excelență.

Evenimentul își propune să recunoască meritele unor personalități care au contribuit la viața culturală a județului. În cadrul ceremoniei vor fi distinși Kereskényi Sándor, Muzsnay Árpád, Nyiri Zoltán, Szodoray-Parádi Hajnalka și Tillinger István.

De asemenea, activitatea regretatului Fodor István, trecut în neființă în urmă cu 15 ani, va fi onorată prin acordarea unei distincții post-mortem, în semn de recunoaștere a contribuției sale la patrimoniul cultural local.

Evenimentul este organizat sub egida revistei „Szamos”, care funcționează în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, și va fi completat de un moment artistic susținut de Cercul Literar al Elevilor „Szamos”.

Ceremonia beneficiază de sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, al Primăriei Municipiului Satu Mare și al Consiliului Local Satu Mare.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să promoveze valorile culturale locale și să aducă în prim-plan personalități care au contribuit semnificativ la dezvoltarea și păstrarea identității culturale a comunității.