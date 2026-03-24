FOTO. Ecouri din sacralitate la Muzeul de Artă Satu Mare

Luni, 23 martie 2026, începând cu ora 17:00, la Muzeul de Artă Satu Mare a avut loc vernisajul expoziției „Ecouri din sacralitate (IV)”, un eveniment artistic deosebit dedicat universului artei sacre.

Publicul prezent a avut ocazia să descopere o colecție impresionantă de lucrări semnate de numeroși artiști plastici, reuniți sub egida Uniunea Artiștilor Plastici din România. Expoziția a adus în prim-plan teme profunde, în care credința, frumusețea și actul creator s-au împletit armonios, oferind vizitatorilor o experiență artistică aparte.

Evenimentul a reunit un număr mare de artiști, fiecare contribuind prin stilul și sensibilitatea proprie la conturarea unei perspective diverse asupra sacralității în artă. Lucrările expuse au reflectat atât tradiția, cât și abordările contemporane, demonstrând vitalitatea și complexitatea acestui domeniu artistic.

Curatoriată de Sabău-Trifu Cristina și Fetykó Amália Erika, expoziția a oferit un cadru coerent și bine structurat, punând în valoare diversitatea expresiilor artistice și dialogul dintre acestea.

Atmosfera vernisajului a fost una caldă și primitoare, iar cei prezenți au fost invitați să pătrundă într-un univers simbolic, încărcat de spiritualitate și emoție. Evenimentul a confirmat încă o dată rolul important al artei în explorarea și exprimarea dimensiunii sacre a existenței.

Expoziția „Ecouri din sacralitate (IV)” a putut fi vizitată în perioada 23 martie – 19 aprilie 2026, oferind iubitorilor de artă prilejul de a se conecta la o formă de expresie profundă și autentică.