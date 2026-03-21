



Vineri, 20 martie 2026, începând cu ora 16:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Filia Istrău, din cadrul Protopopiatului Carei, județul Satu Mare.

Slujba a fost oficiată în fruntea unui sobor de preoți și diaconi, în prezența credincioșilor care au participat cu evlavie la momentul liturgic specific perioadei Postului Mare.

Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite reprezintă una dintre cele mai importante slujbe din această perioadă, oferind credincioșilor prilejul de a se apropia de Sfintele Taine și de a-și întări viața duhovnicească.

Evenimentul a constituit un moment de comuniune și rugăciune pentru comunitatea din Istrău, întărind legătura dintre ierarh, cler și credincioși.