TEATRU. Două spectacole speciale la Teatrul de Nord, cu ofertă pentru public

Locale 25.03.2026 12:30
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad aduce la Satu Mare două producții, cu bilet gratuit pentru al doilea spectacol


Sfârșitul lunii martie aduce o propunere culturală atractivă pentru iubitorii de teatru din Satu Mare. Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad invită publicul la două spectacole care vor avea loc pe scena Teatrul de Nord Satu Mare, în sala mare, oferind și o promoție specială pentru spectatori.

Două seri de teatru, două producții diferite

Primul spectacol, „Sclavi (cu final rescris)”, este programat sâmbătă, 28 martie, de la ora 19:00.

A doua zi, duminică, 29 martie, tot de la ora 19:00, publicul este așteptat la reprezentația „Înainte de potop sau Noi să fim sănătoși”.

Cele două producții promit experiențe teatrale diferite, dar la fel de captivante, aduse în fața publicului sătmărean de trupa arădeană.

Ofertă specială pentru spectatori

În semn de apreciere pentru public și abonați, organizatorii au pregătit o ofertă atractivă: la achiziționarea unui bilet pentru unul dintre spectacole, cel de-al doilea poate fi urmărit gratuit.

Oferta este valabilă exclusiv pentru biletele cumpărate de la Agenția teatrală, situată pe strada Horea nr. 6.

Invitație la cultură

Reprezentanții teatrelor implicate îi încurajează pe sătmăreni să profite de această oportunitate și să se bucure de două seri dedicate artei spectacolului.

Evenimentul reprezintă o nouă ocazie de întâlnire cu teatrul de calitate și cu povești care aduc pe scenă teme actuale și emoții autentice.

Ne vedem la teatru!

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
