Autoritățile anunță măsuri clare pentru perioada următoare, de la comemorarea veteranilor de război până la organizarea Festivalului „Sâmbra Oilor”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea analizării activităților curente și stabilirii priorităților pentru perioada următoare.

La întâlnire au participat subprefectul Cristian Valer Beseni, secretarul general Cosmin Dorle, precum și lt.col. Adrian Mureșan, comandantul Centrului Militar Județean Satu Mare.

Situație operativă stabilă

Reprezentanții structurilor M.A.I. au prezentat bilanțul activităților recente, subliniind că misiunile s-au desfășurat în condiții normale, fără incidente care să afecteze ordinea publică sau siguranța cetățenilor. Totodată, a fost evidențiată colaborarea eficientă între instituții și menținerea unui nivel ridicat de pregătire pentru intervenții rapide în situații de urgență.

Omagiu pentru veteranii de război

Un punct important pe agenda discuțiilor a fost organizarea manifestărilor dedicate Ziua Veteranilor de Război. Autoritățile au stabilit detaliile ceremonialului de depunere de coroane și jerbe de flori la mormintele celor doi veterani, aflate în Cimitirul de pe strada Botizului din Satu Mare.

Evenimentul va avea loc miercuri, 29 aprilie, de la ora 12:00, fiind un moment de recunoștință față de sacrificiul celor care au luptat pentru țară.

„Sâmbra Oilor”, gata de start

În cadrul ședinței au fost analizate și ultimele detalii organizatorice pentru Sâmbra Oilor, unul dintre cele mai importante evenimente tradiționale din zonă. Autoritățile au anunțat că toate pregătirile au fost finalizate, iar măsurile de siguranță sunt asigurate.

Festivalul va avea loc duminică, 3 mai, începând cu ora 11:00, pe dealul de la Huta Certeze – Moișeni, deschiderea oficială fiind programată pentru ora 13:00.

Mesajul prefectului

„Prin comemorarea veteranilor de război aducem un omagiu celor care au dat dovadă de curaj, devotament și spirit de sacrificiu în slujba țării. Totodată, Festivalul Sâmbra Oilor promovează valorile autentice, tradițiile și identitatea culturală a județului nostru. Sunt două momente importante care ne reunesc în jurul respectului față de trecut și al responsabilității de a transmite mai departe ceea ce avem mai valoros. Îi așteptăm cu drag pe toți sătmărenii să fie alături de noi”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.

