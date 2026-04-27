Proiect de aproximativ un milion de euro pentru reabilitarea drumurilor agricole din comună. Peste 13 kilometri de drumuri de câmp vor fi modernizați pentru a sprijini agricultura și accesul local

Administrația locală din Medieșu Aurit face un nou pas în direcția dezvoltării infrastructurii, prin demararea unui proiect important de reabilitare a drumurilor agricole. În ciuda provocărilor financiare și administrative, autoritățile locale își continuă planurile de modernizare.

Proiect important pentru infrastructura agricolă

Primarul Marian Torok a anunțat semnarea procesului-verbal de predare a amplasamentelor pentru lucrările ce vizează drumurile de câmp din comună.

Proiectul prevede reabilitarea a 13.447 de metri de drumuri agricole, investiția totală ridicându-se la aproximativ un milion de euro. Lucrările urmează să înceapă în perioada imediat următoare.

Declarația primarului

Edilul a subliniat faptul că proiectul merge mai departe, în ciuda dificultăților întâmpinate:

„În ciuda unei situații financiare generale care nu favorizează investițiile și în pofida unor animozități sau piedici apărute pe parcurs, programul nostru de modernizare a infrastructurii locale continuă.”

Beneficii pentru comunitate

Reabilitarea drumurilor agricole are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului către terenurile agricole, facilitarea activităților fermierilor și creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei.

Autoritățile locale consideră că investiția va avea un impact direct asupra dezvoltării economice a zonei și va contribui la consolidarea infrastructurii rurale.

Angajament pentru viitor

Administrația din Medieșu Aurit își reafirmă angajamentul de a continua proiectele de modernizare și de a atrage investiții, în ciuda contextului economic dificil, având ca prioritate bunăstarea comunității locale.