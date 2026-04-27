Obligațiile angajatorilor în cazul concedierilor colective

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare informează angajatorii din județ cu privire la obligațiile legale ce le revin în situația inițierii concedierilor colective, în conformitate cu prevederile Codului muncii și ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 49 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care intenționează să efectueze concedieri colective au obligația de a notifica Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare și Inspectoratul Teritorial de Muncă, în termenul legal, în vederea aplicării măsurilor de prevenire a șomajului și de diminuare a efectelor sociale generate de disponibilizări.

Conform art. 50 din Legea nr. 76/2002, angajatorii sunt obligați să colaboreze cu AJOFM Satu Mare pentru elaborarea și implementarea măsurilor active destinate persoanelor disponibilizate, precum servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare profesională, în scopul facilitării reintegrării acestora pe piața muncii.

În baza art. 51 din Legea nr. 76/2002, angajatorii au obligația de a transmite AJOFM Satu Mare datele și informațiile necesare privind persoanele concediate, astfel încât acestea să poată beneficia, în condițiile legii, de măsurile de protecție socială și de serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

În conformitate cu prevederile art.52 din Legea nr.76/2002,de serviciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, și alte persoane amenințate de riscul de a deveni șomeri.

Totodată, angajatorii trebuie să informeze salariații afectați cu privire la drepturile de care pot beneficia după încetarea raporturilor de muncă, inclusiv dreptul la indemnizație de șomaj și accesul la măsuri active de ocupare.

AJOFM Satu Mare reamintește că nerespectarea procedurii legale privind concedierile colective poate atrage sancțiuni, conform legislației în vigoare, și recomandă angajatorilor să colaboreze activ cu instituția pentru reducerea impactului social al disponibilizărilor și sprijinirea reintegrării rapide a persoanelor afectate pe piața muncii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, str.Ion Ghica, nr.36, telefon: 0261/770237 si e-mail: ajofm.sm@anofm.gov.ro