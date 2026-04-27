SIGURANȚĂ. Amenzi de peste 250.000 de lei aplicate de polițiștii sătmăreni

Locale 27.04.2026 14:23
SIGURANȚĂ. Amenzi de peste 250.000 de lei aplicate de polițiștii sătmăreni

Peste 860 de sancțiuni contravenționale, în urma acțiunilor desfășurate pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere. Controale ample în județul Satu Mare, cu sancțiuni, permise suspendate și certificate de înmatriculare retrase


Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 24–26 aprilie, o serie de acțiuni menite să asigure un climat de ordine și siguranță publică, precum și să reducă riscurile în trafic. Intervențiile s-au concretizat în sute de sancțiuni și măsuri complementare aplicate participanților la trafic și persoanelor care au încălcat legea.

Sancțiuni pentru menținerea ordinii publice

În cadrul activităților specifice de menținere a ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat peste 160 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 78.000 de lei.

Acțiunile au vizat prevenirea faptelor antisociale și descurajarea comportamentelor care pot afecta siguranța comunității.

Controale intense în trafic

Pe linie rutieră, polițiștii sătmăreni au intensificat verificările în teren, acționând pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului.

În urma acestor activități, au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 180.000 de lei, ca urmare a abaterilor constatate în trafic.

Permise suspendate și documente retrase

Pe lângă sancțiunile aplicate, polițiștii au dispus și măsuri complementare importante:

  • suspendarea dreptului de a conduce pentru 15 șoferi
  • reținerea a 23 de certificate de înmatriculare

Aceste măsuri au fost luate în cazul unor abateri grave, care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Acțiuni continue pentru siguranța comunității

Reprezentanții IPJ Satu Mare subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind prevenirea incidentelor și creșterea gradului de siguranță atât pe drumurile publice, cât și în comunitate.

WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda