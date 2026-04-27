Peste 860 de sancțiuni contravenționale, în urma acțiunilor desfășurate pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere. Controale ample în județul Satu Mare, cu sancțiuni, permise suspendate și certificate de înmatriculare retrase





Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 24–26 aprilie, o serie de acțiuni menite să asigure un climat de ordine și siguranță publică, precum și să reducă riscurile în trafic. Intervențiile s-au concretizat în sute de sancțiuni și măsuri complementare aplicate participanților la trafic și persoanelor care au încălcat legea.

Sancțiuni pentru menținerea ordinii publice

În cadrul activităților specifice de menținere a ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat peste 160 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 78.000 de lei.

Acțiunile au vizat prevenirea faptelor antisociale și descurajarea comportamentelor care pot afecta siguranța comunității.

Controale intense în trafic

Pe linie rutieră, polițiștii sătmăreni au intensificat verificările în teren, acționând pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului.

În urma acestor activități, au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 180.000 de lei, ca urmare a abaterilor constatate în trafic.

Permise suspendate și documente retrase

Pe lângă sancțiunile aplicate, polițiștii au dispus și măsuri complementare importante:

suspendarea dreptului de a conduce pentru 15 șoferi

reținerea a 23 de certificate de înmatriculare

Aceste măsuri au fost luate în cazul unor abateri grave, care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Acțiuni continue pentru siguranța comunității

Reprezentanții IPJ Satu Mare subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind prevenirea incidentelor și creșterea gradului de siguranță atât pe drumurile publice, cât și în comunitate.