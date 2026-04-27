Firmele și instituțiile care întârzie raportările riscă amenzi de până la 40.000 de lei și sancțiuni suplimentare

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca atrage atenția contribuabililor că termenul-limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente anului 2025 diferă în funcție de tipul entității, însă pentru majoritatea operatorilor economici data critică este 2 iunie 2026.

Termen extins pentru companii

Data de 2 iunie 2026, stabilită ca urmare a faptului că 31 mai este zi nelucrătoare, reprezintă termenul-limită pentru depunerea situațiilor financiare de către societăți comerciale, companii și societăți naționale, regii autonome, institute de cercetare-dezvoltare, persoane juridice străine cu conducere efectivă în România, precum și de către subunitățile și sediile permanente ale entităților străine.

Alte entități, termen mai devreme

Pentru celelalte persoane juridice, inclusiv organizațiile fără scop patrimonial, cum sunt ONG-urile, sindicatele sau casele de ajutor reciproc, termenul-limită de raportare este 30 aprilie 2026.

Obligații deja expirate

Autoritățile reamintesc că entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire au avut la dispoziție un termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea raportărilor, iar persoanele juridice aflate în lichidare au avut obligația de a depune raportarea contabilă anuală în termen de 90 de zile de la finalul anului calendaristic 2025.

Cine este obligat la audit

Situațiile financiare anuale trebuie auditate în cazul entităților mijlocii, mari și al celor de interes public, dar și pentru acele entități care, la data bilanțului, depășesc cel puțin două dintre următoarele criterii: un total al activelor de 16.000.000 lei, o cifră de afaceri netă de 32.000.000 lei sau un număr mediu de minimum 50 de salariați. Această obligație se aplică doar dacă pragurile sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.

Amenzi usturătoare și reguli stricte

Nerespectarea obligațiilor privind auditul intern poate atrage sancțiuni de până la 100.000 de lei, conform Legea nr. 162/2017. Totodată, potrivit Legea contabilității nr. 82/1991, nedepunerea sau depunerea cu întârziere a situațiilor financiare se sancționează cu amenzi de până la 40.000 de lei. Mai mult, prin Legea nr. 296/2023 a fost eliminată posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile.

Depunere exclusiv online

Situațiile financiare aferente anului 2025 trebuie depuse exclusiv în format electronic, prin portalul e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Responsabilitate și aprobare legală

Documentele trebuie semnate de reprezentantul legal și de responsabilul financiar-contabil, iar ulterior sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților, conform Legea societăților nr. 31/1990.

Autoritățile avertizează că respectarea termenelor nu este opțională, iar întârzierile pot atrage consecințe financiare serioase pentru contribuabili.