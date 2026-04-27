Proiect de 11 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii educaționale și sportive, finanțat prin PNRR. Lucrările sunt în plină desfășurare și vizează atât reabilitarea clădirii liceului, cât și modernizarea Sălii „Gheorghe Gyurkan”





Municipiul Satu Mare continuă investițiile în infrastructura educațională și sportivă, printr-un proiect amplu de reabilitare a Liceului cu Program Sportiv. Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar lucrările sunt deja în desfășurare.

Investiții pentru condiții moderne

Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș a anunțat că valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 11 milioane de lei. Proiectul are ca scop îmbunătățirea condițiilor de studiu și pregătire pentru elevi, prin modernizarea spațiilor educaționale.

În același timp, lucrările urmăresc și restaurarea unei clădiri cu valoare arhitecturală deosebită, considerată parte importantă din patrimoniul local.

Sala „Gheorghe Gyurkan”, în proces de modernizare

Un element central al proiectului îl reprezintă modernizarea Sălii „Gheorghe Gyurkan”, un spațiu emblematic pentru sportul sătmărean.

Aici s-au format de-a lungul timpului numeroase generații de sportivi, iar investițiile actuale își propun să readucă sala la standarde moderne, păstrând totodată valoarea simbolică a acestui loc.

Educație și performanță, priorități locale

Autoritățile locale subliniază că investițiile în educație și sport reprezintă o prioritate strategică pentru dezvoltarea orașului.

„Reabilitarea Liceului cu Program Sportiv este în plină desfășurare, printr-un proiect finanțat din PNRR. Investim pentru a oferi elevilor condiții moderne și pentru a susține performanța, dar și pentru a reda frumusețea unei clădiri reprezentative pentru orașul nostru”, a transmis viceprimarul.

Un pas spre viitorul tinerilor

Prin acest proiect, administrația locală își propune să contribuie la formarea unor noi generații de elevi și sportivi, oferindu-le infrastructura necesară pentru performanță și dezvoltare.

Investițiile aflate în derulare confirmă direcția de dezvoltare orientată spre educație, sport și viitorul comunității sătmărene.