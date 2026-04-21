Deschiderea vine într-un weekend prelungit, ceea ce face ca Tășnadul să devină una dintre cele mai atractive destinații pentru începutul sezonului. Mai ales că, încă din prima zi, turiștii vor avea acces la principalele facilități ale ștrandului.

Astfel, vor fi deschise bazinele mari cu apă termală, iar pentru cei care preferă confortul indiferent de vreme, va fi disponibil și bazinul semiolimpic acoperit.

Atmosfera de vacanță va continua și sâmbătă, 2 mai, când în ștrand va avea loc un concert susținut de Deți Iuga, eveniment pregătit special pentru turiștii care aleg să petreacă weekendul în stațiune.

Unul dintre avantajele importante ale ștrandului din Tășnad rămâne spațiul generos pus la dispoziția vizitatorilor. Zonele verzi largi permit amplasarea păturilor pentru relaxare, iar sute de șezlonguri gratuite sunt disponibile zilnic, fiind oferite după principiul „primul venit, primul servit”.

În paralel, întreaga stațiune intră în ritm de sezon. Unitățile de cazare și localurile din zonă se pregătesc pentru un număr mare de turiști, estimările indicând un weekend aglomerat, susținut și de faptul că 1 Mai este zi liberă legală.

Startul sezonului la Tășnad confirmă încă o dată statutul stațiunii ca destinație preferată pentru relaxare, atât pentru turiștii din județele învecinate, cât și pentru cei care caută o alternativă accesibilă pentru un mini-vacanță de început de vară.

Stațiunea turistică Tășnad se pregătește să dea startul sezonului estival, iar veștile sunt excelente pentru turiști. Ștrandul termal își deschide porțile vineri, 1 mai, chiar de Ziua Muncii, într-un context care anunță un aflux ridicat de vizitatori din întreaga regiune.