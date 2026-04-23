BIOSECURITATE. Alertă în fermele avicole din județ!!!

Autoritățile și fermierii din Satu Mare, față în față cu riscurile epidemiologice din Europa



Sectorul avicol din județul Satu Mare intră sub lupă, în contextul creșterii riscurilor sanitare la nivel european. Prefectul județului, Altfatter Tamás, a participat la o ședință de lucru organizată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, unde tema centrală a fost stabilirea măsurilor de biosecuritate pentru anul 2026.

Dialog direct între autorități și fermieri

Întâlnirea, organizată la inițiativa directorului executiv al DSVSA Satu Mare, Nicolae Dumuța, a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri implicați în sectorul fermelor avicole – un domeniu strategic pentru economia locală și pentru siguranța alimentară.

Discuțiile au avut un caracter aplicat, punând accent pe colaborarea directă între autorități și operatorii economici.

Gripă aviară: presiune ridicată în România

Unul dintre principalele subiecte analizate a fost evoluția influenței aviare. La nivel național, presiunea virală se menține ridicată, în contextul cazurilor confirmate la păsările sălbatice și al focarelor apărute în mai multe județe, printre care Vaslui, Neamț, Ilfov, Constanța, Cluj și Bihor.

De asemenea, un focar la păsări domestice a fost raportat în județul Tulcea, într-o exploatație non-comercială, unde au fost afectate mai multe specii.

Boala Newcastle, o amenințare constantă

Pe agenda reuniunii s-a aflat și situația bolii de Newcastle, care continuă să pună probleme în mai multe state europene. Focare noi au fost semnalate în Polonia și Spania, iar cazuri recente au fost raportate și în Cehia, Lituania și Slovacia.

În România, vaccinarea rămâne obligatorie, fiind considerată principala măsură de prevenire și limitare a răspândirii bolii.

Măsuri stricte și responsabilitate comună

Autoritățile au subliniat necesitatea respectării stricte a normelor de biosecuritate și a aplicării măsurilor de prevenție. Atât prefectul, cât și conducerea DSVSA au reafirmat deschiderea pentru dialog și sprijinul acordat operatorilor din domeniu.

Un sector vital pentru economia județului

Prefectul Altfatter Tamás a evidențiat rolul esențial al sectorului avicol în economia locală, subliniind contribuția acestuia la crearea locurilor de muncă, la dezvoltarea lanțurilor economice și la consolidarea securității alimentare.

„Sprijinirea producătorilor locali înseamnă consolidarea economiei județene și valorificarea resurselor în beneficiul comunității”, a declarat prefectul.

Într-un context epidemiologic tot mai complex, autoritățile și fermierii din Satu Mare par deciși să acționeze coordonat, pentru a preveni apariția unor focare care ar putea afecta grav sectorul avicol și economia locală.