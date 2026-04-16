



Comunitatea din Vetiș se pregătește pentru un eveniment culinar deosebit: Concursul de gătit la ceaun, care va avea loc în data de 25 aprilie 2026, începând cu ora 09:00, pe terenul de fotbal din Vetiș.

Organizat de Consiliul Local Vetiș, evenimentul promite o zi plină de savoare, voie bună și momente petrecute în aer liber, alături de familie și prieteni.

Participanții vor avea ocazia să își demonstreze talentul culinar, pregătind rețete tradiționale la ceaun, în timp ce vizitatorii se vor putea bucura de preparate delicioase și de atmosfera specifică unor astfel de competiții.

Organizatorii transmit că evenimentul nu este doar un concurs, ci o adevărată sărbătoare a gustului, unde fiecare ceaun spune o poveste prin aromele și rețetele sale.

Cei interesați să participe sau să afle mai multe detalii pot lua legătura la numărul de telefon 0711 992 633. Regulamentul concursului este disponibil în primul comentariu al anunțului oficial.

Evenimentul este deschis tuturor celor care iubesc tradițiile culinare și vor să petreacă o zi relaxantă într-un cadru prietenos.