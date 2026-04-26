



Pompierii militari din cadrul ISU Satu Mare au intervenit pe bulevardul Transilvania, după ce un copac a fost doborât de rafalele puternice de vânt. În zonă au fost semnalate și elemente de polistiren desprinse, cel mai probabil de pe o clădire, care au ajuns pe carosabil.

Echipajele de intervenție au acționat pentru degajarea copacului și îndepărtarea materialelor căzute, în vederea asigurării circulației și eliminării oricărui pericol pentru trecători și șoferi.

Intervenția are loc în contextul avertizării meteorologice de cod galben de vânt puternic, valabilă în județul Satu Mare. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite zonele cu risc și să manifeste prudență în această perioadă.