Copac doborât de vânt pe bulevardul Transilvania din Satu Mare

26.04.2026 15:31
Pompierii militari din cadrul ISU Satu Mare au intervenit pe bulevardul Transilvania, după ce un copac a fost doborât de rafalele puternice de vânt. În zonă au fost semnalate și elemente de polistiren desprinse, cel mai probabil de pe o clădire, care au ajuns pe carosabil.

Echipajele de intervenție au acționat pentru degajarea copacului și îndepărtarea materialelor căzute, în vederea asigurării circulației și eliminării oricărui pericol pentru trecători și șoferi.

Intervenția are loc în contextul avertizării meteorologice de cod galben de vânt puternic, valabilă în județul Satu Mare. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite zonele cu risc și să manifeste prudență în această perioadă.

WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda