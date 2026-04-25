Deputatul Mircea Govor: „Fotbalul unește comunitatea la Tășnad”

Locale 25.04.2026 20:16
Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a fost prezent la partida dintre Unirea Tășnad și Politehnica Timișoara, disputată pe stadionul din Tășnad, într-o atmosferă apreciată drept „o adevărată sărbătoare a fotbalului”.

Meciul, încheiat cu scorul de 1-1, a oferit un spectacol sportiv de nivel ridicat, echipa gazdă reușind să țină piept uneia dintre formațiile considerate favorite la promovare în Liga a III-a.

„Am participat cu mare bucurie la acest eveniment, unde pasiunea pentru sport a adus împreună întreaga comunitate. Atmosfera din tribune a fost extraordinară și a demonstrat încă o dată că fotbalul unește oamenii și creează emoții autentice”, a declarat Mircea Govor.

Acesta a subliniat și implicarea administrației locale în dezvoltarea orașului, apreciind activitatea primarului Adrian Farcau: „La Tășnad se vede clar că lucrurile merg într-o direcție bună, nu doar în sport, ci în întreaga viață a orașului.”

Prezența arbitrului internațional István Kovács a oferit un plus de prestigiu partidei, confirmând importanța evenimentului pentru comunitate.

La final, deputatul a felicitat echipa Unirea Tășnad pentru parcursul din acest sezon și pentru modul în care reprezintă orașul în competiție, urându-le succes în continuare.


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

